В Кургане состоится областной фестиваль молодёжных культур «АТАС»

Курганский областной колледж культуры 8 декабря 2022 года проводит Открытый областной фестиваль молодежных культур «Ассоциация Творческих Активных Студентов».

Участниками фестиваля могут стать студенты средних профессиональных образовательных учреждений города Кургана и Курганской области.

Фестиваль проходит по следующим номинациям: эстрадный вокал; хореографическое творчество; театральное творчество; оригинальный жанр; изобразительное искусство; декоративно-прикладное творчество.

Фестиваль проходит в два этапа: первый этап с 15 ноября 2022 года по 1 декабря 2022 года - отбор участников гала-концерта и работ на выставку по видеоматериалу, отправленному на электронную почту; второй этап 8 декабря 2022 года, гала-концерт и выставка.

Для участия в фестивале необходимо подать заявку до 25 ноября 2022 года вместе с качественным видеоматериалом по адресу: 640003, город Курган, проспект Конституции, 64, кабинет 216, e-mail: kokk.vr@yandex.ru. Информацию по участию в фестивале можно получить по телефону 8(35222) 44-49-20, e-mail: kokk.vr@yandex.ru.

Фестиваль начнется в 16:00 в концертном зале Курганского областного колледжа культуры по адресу: г. Курган, улица Победы, 10.

Фото с официальной страницы Курганского областного колледжа культуры в социальной сети «ВКонтакте».

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