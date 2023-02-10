В Кургане стартует женский проект «Дамские штучки»

В канун Дня защитника Отечества и Международного женского дня областная библиотека им. Югова запускает новый проект – «Дамские штучки». Это женский клуб для сильных, уверенных в себе и целеустремлённых жительниц Кургана, готовых делиться своими большими и маленькими женскими секретами: от модных новинок стиля и макияжа – до увлечений, рецептов вкусностей, спорта и танцев.

Любая тема в клубе достойна женского обсуждения – громкого или шёпотом. Конечно, не обойдётся без сюрпризов и подарков, в том числе, сделанных своими красивыми женскими руками. Позитивные новости, интересные разговоры и отличное настроение гарантированы.

На каждом заседании клуба дам ожидает главный сюрприз: визит загадочного Мистера Икс – он присоединится к участницам клуба как раз к чаепитию. Кто он, это пока секрет. Но он будет раскрыт, и женщины смогут пообщаться с гостем и даже получат от него творческий подарок.

Ведущий женского клуба, конечно же, мужчина – актёр и музыкант, поэт и просто интересный человек, кстати, сотрудник Юговки – Николай Бардин.

Старт проекта «Дамские штучки» 17 февраля, 17:30, в зале Президентской библиотеки Курганской областной универсальной научной библиотеки имени А.К. Югова. На мероприятии разрешено присутствовать гражданам, достигшим 16-летнего возраста.

Фото Курганской областной универсальной научной библиотеки имени А.К. Югова