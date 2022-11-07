В Кургане стена спортивного комплекса превратилась в арт-объект

Стена спортивного комплекса «Медведь» рядом с бывшей школой №38 заиграла новыми красками.

«Мы всегда будем повторять, что детство - это лучшая пора в жизни человека. И неустанно пытаемся разбавить серые краски нашей жизни, даря людям хорошее настроении и оптимизм, радуя даже в самую холодную зиму», - говорит автор проекта Иван Поляков.

По словам инициаторов, финансовую поддержку в создания такого огромного арт-объекта оказал КурганМашЗавод.

Ранее мы сообщали о художественном оформлении дома № 42 по улице Куйбышева в Кургане. Дом, расписанный художницей Линой Селезневой, является старинным. Прежде чем подтвердить объект для стрит-арта, власти города проверили все документы, чтобы проведение таких мероприятий было законным. В этом году в Кургане было украшено восемь объектов различного предназначения.

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