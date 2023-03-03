В Кургане воспитанники ДШИ №1 поздравили родственников мобилизованных с 8 марта

В Кургане учащиеся учреждений культуры и образования подготовили праздничные концерты, посвященные главному празднику весны — 8 марта. Одним из первых мероприятий стало поздравление от воспитанников Детской школы искусств №1. Гостями стали родственницы военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

«Мы собрали тех женщин, чьи родные сейчас находятся в зоне специальной военной операции, для того, чтобы отдельно сказать им спасибо и поддержать. Я волнуюсь вместе с ними и хочу выразить свою поддержку и признательность за их мужество, пожелать им, чтобы родные вернулись. Милые женщины, я от всей души поздравляю вас с наступающим самым светлым весенним праздником 8 марта. Желаю любви, мирного неба над головой и благополучия в ваших домах», - сказала глава города Кургана Елена Ситникова.

Ребята старательно подготовили концерт, выбрав из своего репертуара самые весенние произведения.

«Мы выступаем с номером цветочниц. В этом номере мы показываем, как мы ухаживаем за цветами, как мы с ними обращаемся. Это весенний номер, как раз для праздника. Я желаю нашим бабушкам и мамам всего-всего самого хорошего, главное - здоровья и счастья», - рассказала участница хореографического ансамбля «Талисман» Елизавета Волкова.

Кроме ансамбля «Талисман», гостей порадовали младший хор, дуэт домбр, трио флейт, ансамбль кларнетистов, трио гитаристов, фольклорные ансамбли «Веретеница» и «Горошина», хоровой коллектив «Созвучие», пианистки и балалаечники.

Василий Малухин. Фото автора.

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