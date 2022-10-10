В Кургане завершился Фестиваль имени Дмитрия Шостаковича

В большом зале Курганской областной филармонии 9 октября прошло закрытие IX Всероссийского музыкального фестиваля имени Д.Д. Шостаковича. Выступление всемирно известного пианиста Бориса Березовского все ждали с нетерпением. Заслуженный артист Российской Федерации, выдающийся пианист-виртуоз нашего времени. Борис Березовский является участником и организатором музыкальных фестивалей, даёт сольные концерты в прославленных музыкальных центрах и филармониях. Регулярно выступает с лучшими оркестрами мира, среди которых Нью-Йоркский и Берлинский филармонические, Филадельфийский симфонический, Лондонская «Филармония» и Симфонический оркестр BBC, Резиденси-оркестр Гааги и Филармонический оркестр Роттердама, Мюнхенский филармонический оркестр и Симфонический оркестр радио Франкфурта и другие.

Первое отделение концерта началось с сонаты №27 си-минор в двух частях Людвига ван Бетховена. Затем музыкант прекрасно исполнил шесть прелюдий из цикла «Двадцать четыре прелюдии для фортепиано» Дмитрия Шостаковича. Сочинением Людвига ван Бетховена – сонатой №28 Ля-мажор в четырёх частях Борис Березовский закончил первое отделение. Каждое произведение звучало так легко – пианист виртуозно владеет инструментом. Каждое сочинение он интерпретирует по-своему, словно общается в этот момент напрямую с композитором. Публика была в восторге – быстрая игра ловкими пальцами заставила каждого с восхищением наблюдать за движением рук. Рояль, словно слился с Борисом Вадимовичем в одно целое – всё звучало и выглядело гармонично.

После антракта гости концерта услышали семь пьес для фортепиано из балета «Ромео и Джульетта»: «Джульетта – девочка», «Маски», «Монтекки и Капулетти», «Патер Лоренцо», «Меркуцио», «Танец антильских девушек» и «Ромео и Джульетта перед разлукой» Сергея Прокофьева. Невероятная передача эмоций, чувственность пьес – всё это позволило публике насладиться прекрасной игрой на рояле. После пьес Борис Березовский исполнил сонату №2 си-бемоль минор в трёх частях Сергея Рахманинова. Зрители услышали те самые знакомые мелодии в прекрасном исполнении музыканта.

На концерт пришли не только жители Кургана: преподаватели детской школы искусств рабочего посёлка Мишкино привезли своих подопечных. Перед концертом им провели экскурсию по филармонии, а дети сыграли на рояле Бориса Березовского. Великий пианист подбодрил детей, сказал, что они хорошо играют. Для юных пианистов это было важное знакомство – помимо личной встречи им удалось увидеть, как играет виртуоз. Преподаватель фортепиано Светлана Логинова поделилась впечатлениями: «Это фантастический вечер. Мы увидели запредельную технику – такая градация динамики, глубина мысли! Мы окунулись в потрясающий звук. Борис Березовский разрешил нашим детям поиграть на его инструменте и поаплодировал им. Это невероятные впечатления».

Бесспорно, проведение фестиваля стало значимым событием не только для Курганской области, но и для культуры России в целом. Наш фестиваль является единственным в стране, посвящённым именитому композитору Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу. Министр культуры Ольга Любимова поздравила участников, гостей и организаторов Фестиваля от имени Министерства Культуры с открытием и проведением мероприятия.

Анастасия Пережегина. Фото автора.

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