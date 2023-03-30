В курганских библиотеках появятся театральные студии и лингвистические клубы

Финал ежегодного конкурса «Молодой библиотекарь — 2023» прошел сегодня, 30 марта, в центральной городской библиотеке им. В. Маяковского.

Три финалистки – Марина Мухортикова из библиотеки им. А. Чехова, Алена Иванова из библиотеки им. М. Шолохова и Дарья Никишина из центральной городской библиотеки им. Н. Островского – в течение марта проводили для читателей конкурсные мероприятия, которые представили на суд компетентного жюри. Сегодня они рассказали о себе и презентовали свои проекты, которые намерены реализовать в библиотеке.

Марина Мухортикова часто ходила в библиотеку со своим ребенком. А когда увидела объявление о вакансии, решила попробовать. Модельная библиотека им. А. Чехова является ЭкоБиблиотекой. Марина, знакомясь с этим направлением, стала более осознанно подходить к потреблению и приняла участие в акции по раздельному сбору мусора. Проект Марины посвящен благоустройству. Девушка обратила внимание, что многие читатели приезжают в библиотеку на велосипеде или самокате. А оставить «двухколесного друга» им негде. Она захотела, чтобы возле библиотеки им. А. Чехова появилась велопарковка.

Алена Иванова из библиотеки им. М. Шолохова является ее читателем с 7 лет. Сейчас она с удовольствием в ней работает. Она хочет создать в библиотеке лингвистический клуб по изучению английского языка.

Дарья Никишина увлекается чтением и танцами. Именно из-за любви к книгам она пришла работать в центральную городскую библиотеку им. Н. Островского. Проект Дарьи посвящен дополнительному образованию. Её идея – создать театральную студию для учащихся 5-6 классов, чтобы показать ребятам, что мир искусства гораздо интереснее виртуального мира гаджетов.

«Золото» завоевала Алена Иванова, она же получила приз зрительских симпатий. «Серебро» взяла Марина Мухортикова, «бронзу» - Дарья Никишина.

Фото Библиотечной информационной системы города Кургана.

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