В курганских школах реализуют театральный проект «Следуя мечте»

Культурно-просветительский проект «Следуя мечте» Курганского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)» реализуется на средства гранта Президента РФ в рамках комплексной программы «Театральная панорама новой России».

Накануне его презентация состоялась для учащихся гимназии №27. Участниками проекта стали ученики 5-х, 6-х и 10-х классов.

«Здесь нет правильных и неправильных, нет деления — ты лучше, а ты хуже. Здесь каждый имеет право на ошибку и право на высказывание. И здорово, когда оно направлено к добру и свету, потому что театр — это про все хорошее, что есть в людях. В этом проекте у вас будут занятия по разным дисциплинам», - начала презентацию председатель Курганского отделения «Союза театральных деятелей» Оксана Кириевская.

Она будет преподавать для 20 участников проекта Актерское мастерство. Также у ребят будет практика по пластической выразительности, ведь «актер» в переводе с латинского означает «человек действующий». Эти занятия проведет актриса театра кукол «Гулливер», педагог Анна Лазарева: «Театр — это прежде всего игра. Но в любой игре, как ни странно, очень важны правила. А самое главное наше правило, с которого мы начнем, это правило одного микрофона. Если говорит кто-то один, то все остальные молчат. А еще в театре очень важны эмоции, которые призваны побудить к действию».

На занятиях по Сценической речи участников проекта научат говорить правильно. Этим будет заниматься актриса Курганского театра драмы Екатерина Горяева.

История театра и кино — это беседы о том, что интересного происходит в театре, как театр становится современным искусством и чем интересно кино. А расскажет ребятам об этом искусствовед Любовь Кочарина. «Я люблю театр и кино. В эту любовь меня в свое время вовлекли очень серьезные люди, после чего я уже 30 лет езжу на международные кинофестивали. Поэтому моя любовь к кино взаимная, поэтому я и беру на себя смелость об этом рассказывать. И я знаю лично множество кинозвезд. А театральная практика научит вас просто общаться с людьми, чувствовать человека, ведь это самое трудное», - поделилась с ребятами искусствовед.

А пятеро счастливчиков станут участниками Драматургической лаборатории, где погрузятся в написание текста под руководством драматурга Татьяны Андреевой и актера театра кукол «Гулливер» Егора Неустроева. В дальнейшем эти тексты будут прочитаны профессиональными актерами.

«В лаборатории надо будет трудиться, надо будет придумать сюжет. Мы познакомимся с законами драматургии, а потом, придя домой, вам надо будет думать и писать. Так что настраивайтесь на работу», - подчеркнула Татьяна Андреева.

Ребята по очереди рассказали о себе, чем любят заниматься, к чему у них интерес и почему они решили принять участие в этом проекте. После этого началась практическая часть. Анна Лазарева рассказала ребятам о языке человеческого тела, его «замках» и снятии этих замков актерами. Ребята попарно учились ловить и удерживать зрительный контакт, вести другого человека и выступать в роли ведомого, ходить за рукой, за голосом товарища, откликаться на чужое имя и, в конечном итоге доверять своему партнеру.

Десятиклассник Александр признался, что получает удовольствие от нахождения на сцене и выступлений, а в конце рассказал о том, что вынес для себя полезного с занятия: «Мне понравился каждый ваш посыл. О языке теле я уже знал, но это тоже был важный урок. Вы показали нам, что на сцене не бывает врагов, что мы — команда и нужно учиться слепо доверять своему товарищу на сцене и быть готовым, что и тебе доверяют также, нести ответственность за того, кто рядом с тобой».

В конце встречи преподаватели посоветовали каждому задать себе вопрос: зачем я сюда пришел и вынести в жизнь все то полезное, что они узнали на занятии. Занятия проекта «Следую мечте» будут продолжаться у ребят в течение двух месяцев.

Василий Малухин. Фото автора.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.