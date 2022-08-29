В курганском Летнем кубке КВН приняли участие семь лучших команд области

В Городском саду Кургана состоялся второй Летний кубок КВН. Участие в нем приняли семь зауральских команд. «Джентльмены удачи», «Без названия» и «Гайка» из Кургана, «ДэКа» из города Далматово, «Усмешные люди» из города Макушино, «Ананасовые коты» из Варгашей, «Угол» из Лебяжья.

Организаторами Летнего кубка КВН выступили областной департамент образования и науки, Центр развития современных компетенций и администрация города Кургана.

Помимо чувства юмора команды показывали свои актерские и вокальные данные. Членами жюри стали заместитель директора областного департамента образования и науки Иван Хлебников, директор центра обеспечения деятельности государственных образовательных организаций Марина Колупаева, директор Курганского дома молодежи Марина Самойлова, шоумен Константин Сухоруков и куратор проектов Курганского областного музейного объединения Александр Лисихин.

Сообщает Молодежный портал Зауралье «Prospekt45», победителем по итогам игр стала команда «Джентельмены удачи», а в номинации «Лучшая шутка» приз достался команде «Угол».

Фото с сайта Молодежного портала Зауралья «Prospekt45».