В Курганской области готовят к открытию этнографический комплекс, посвященный казачьему быту

В Курганской области состоится открытие этнографического комплекса «Казачье подворье» и «Музей Зауральской деревни под открытым небом».Событие запланировано на 26 ноября,в этот день будет проводиться областная ярмарка«Михайловский торжок».

Отметим, что возведение комплекса «Казачье подворье» и Музея Зауральской деревни стало возможным благодаря поддержке областного правительства и губернатора Вадима Шумкова. Проект также был одобрен Фондом президентских грантов и Президентским фондом культурных инициатив.

Этнографический комплекс - это два больших проекта, призванных сберечь историческое наследие нашего края.

Внутри «Дома казака»восстановлен быт уральских казаков конца XIX - начала XX века. Это «хозяйская усадьба», которая воссоздает образ сельской жизни и дает максимальный эффект погружения в старину и традиции казачьей культуры.

В «Музее зауральской деревни» представлены подлинные образцы деревянного зодчества второй половины XIX - первой половины XX века. Это старинные деревенские дома, перевезенные из разных, в том числе отдаленных сёл Курганской области. Самый старый дом датируется серединой XIX века, построен из лиственницы.

Проведение «Михайловского торжка»в селе Рычково Белозерского округа не случайно. Ранее селение входило в Иковскую слободу, которая славилась своими ярмарками. Например, на Ивановскую ярмарку, по архивным данным 1868 года, привозили товаров на сумму свыше 300 000 рублей. Сюда съезжались не только местные купцы, но и торговые гости из соседних губерний: Башкирии и Казахстана.

Однодневный торжок - «Михайловский» проводился 8 ноября. Здесь «кроме обыкновенных мануфактурных товаров торговали салом, маслом, кожами, хлыстами.

Кроме того, «Михайловский торжок» приурочен к Михайлову дню 8 (21 ноября), который во многих славянских традициях связывался с началом зимы.

Что ждет гостей «Михайловского торжка».

На ярмарке «Михайловский торжок» 26 ноября гостей ждет культурная программа и продажа сельхозтоваропроизводителей с большими скидками: мясо, рыба, птица, молочная продукция, масло, грибы, ягоды, выпечка, изделия мастеров-ремесленников и много другое.

В концертной программе выступят Заслуженный коллектив народного творчества РФ ансамбль «Цветень», «Зауральский ансамбль песни и танца», народный коллектив ансамбль казачьей песни «Раздолье», народный казачий ансамбль «Гармония» народный коллектив вокальная группа «Околица», образцовый самодеятельный коллектив «Млада». Каждому желающем позволят отведать «Самое вкусное сало» и «Самый вкусный чай», поучаствовать в традиционных казачьих забавах, например, в рубке шашкой и метании ножей.

Гостей ждут экскурсии в «Дом казака» и «Музей Зауральской деревни». Если будет желание, можно будет поучаствовать в состязании по расколке дров.

Маленьких гостей приглашают на народные игры и веселые карусели.

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