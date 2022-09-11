В Курганской области могут появиться около 300 школьных театральных кружков

Проект «Следуя мечте» Курганского отделения Союза театральных деятелей реализуется на средства гранта Президента Российской Федерации в рамках комплексной программы «Театральная панорама новой России». В пилотном старте участвуют пять школ области: гимназии №№31,27, 47, школа №11 Кургана и школа в Шадринске.

Пресс-конференция творческой команды проекта состоялась в гимназии №31.

«Мы думали, как же нам развивать театральное дело в Курганской области. Так возникла идея проекта работы с самодеятельными коллективами, ведь есть Послание президента о том, что в каждой школе к 2024 году должен быть свой театральный кружок. Мы подали заявку в Фонд президентских грантов и получили грант. По актуальности проекта у нас оказалась очень высокая оценка — 9 из 10 баллов», - рассказала председатель Курганского отделения СТД Оксана Кириевская.

В этом проекте реализуются два направления. Первое - для педагогов. В течение года будут организованы три экспресс-сессии по три дня, в каждой могут принять участие 30 педагогов. Для них будут проведены мастер-классы по методикам работы по актёрскому и сценическому мастерству, речи и пластической выразительности, по поэтапному ведению своей труппы и её развитию. А второе направление — для школьников, когда ребята могут поучаствовать в проекте. Это те же занятия, плюс «История театра и кино» и «Драматургическая лаборатория», где некоторые ребята попытаются написать свои тексты, прикоснуться к основам драматургии, будут читки. Длительность культурно-просветительского проекта рассчитана на один год, а всего в проекте примут участие 250 человек, в каждой школе будут работать по шесть экспертов.

В гимназии №31 ребята получат знания и навыки по актёрскому мастерству, сценической речи и пластике от артистов театра кукол «Гулливер» Оксаны Кириевской, Анны Лазаревой, Екатерины Блажновой и Марии Кузнецовой, «Драматургическую лабораторию» проведут критик, сценарист Татьяна Андреева и артист театра «Гулливер», сценарист Егор Неустроев, лекции по истории театра и кино прочтёт искусствовед Любовь Кочарина.

Для знакомства с будущими участниками театрального интенсива и для их раскрепощения педагоги использовали тренинг по коммуникации.

«Я хотела попробовать для себя что-то новое, и тут мне предложили поучаствовать в этом проекте, театральное искусство меня заинтересовало. А каким направлением я хочу заниматься, ещё не определилась», - поделилась участница проекта, ученица 7Д класса гимназии №31 Ксения Кудрина.

Стоит отметить, что на данный момент в области зарегистрированы 89 школьных театральных кружков. А всего в регионе около 300 школ.

«Мы решили стать участниками этого проекта, потому что это интересно, увлекательно и познавательно. Ребята получают новые знания и навыки от профессионалов театрального искусства. Человек должен мечтать, чтобы видеть смысл своей жизни. Наши гимназисты тоже мечтают — выйти на сцену, выступить в школьном театре, а, может, кто-то пойдёт и дальше. А мы, взрослые, должны помочь следовать их мечте. Реализация данного проекта позволит сделать жизнь наших гимназистов более интересной и содержательной, наполнит яркими впечатлениями, интересными делами и радостью творчества. После завершения проекта я продолжу работу с этими детьми, а полученные знания и навыки пригодятся в практической деятельности школьного театра», - поделилась руководитель театрального кружка гимназии №31 Светлана Степанова.

Василий Малухин. Фото Николая Пушилина.

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