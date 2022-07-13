В Курганской области обновилась программа мероприятий по «Пушкинской карте»

Программа мероприятий, доступных к оплате по «Пушкинской карте», была обновлена. Теперь молодежь Курганской области может посетить гораздо больше мероприятий, чем ранее, сообщили в Курганском областном музейном объединении.

Напомним, с 1 января 2022 года был увеличен лимит «Пушкинской карты» с 3000 до 5000 рублей. Со временем увеличивается и программа для посещения, что не может не радовать. Оформить её можно по прежнему на сайте Госуслуг.

Благодаря сотрудничеству с Курганским областным художественным музеем им. Г.А. Травникова молодёжь может сходить на тематические экскурсии: «Отечественное искусство XX - нач. XXI века», «Фотолетопись старого Кургана», «Таинственный мир русских икон», «Властелины морей», «Сказки Шадринского края». Также там планируются мастер-класс по акварельному скетчингу и обзорная экскурсия «Иконы, живопись, скульптура (XVIII – нач. XXI века). Курганский областной краеведческий музей предлагает посетить по «Пушкинской карте» обзорную экскурсию «История и природа родного края», тематические экскурсии «Зауральская кунсткамера», «История Южного Зауралья», «Природа родного края», «Археологическое прошлое Зауралья», «Зауралье в годы войны». Также можно послушать лекцию в планетарии «Удивительный космос».

Дом-музей В.К. Кюхельбекера предлагает молодёжи познавательное занятие «Я к вам пишу», интерактивное занятие «Неточные науки», послушать лекции «Лицейское братство» и «Пушкин! Пушкин! Это ты!». Сотрудники музея еще проводят тематическую экскурсию «Я наконец перешагнул Урал…» и обзорную экскурсию «Жизнь и деятельность В.К. Кюхельбекера в Кургане». Не стоит забывать и о Доме-музее декабристов, который в ближайшее время проводит интерактивное мероприятие «Традиции дворянского застолья», интерактивные программы «Обучение дворянских отпрысков» и «Пуля – дура, штык – молодец». Также анонсированы квесты «За Родину!» и «Путь в науку», субботний мастер-класс, пешеходная экскурсия «Декабристы: от преступника до просветителя», встреча под названием «Визит к Нарышкиной» и экскурсии: «Декабристы в Кургане», «Этюды о декабристах: от первого лица».

Культурную программу не обошел стороной и Музей истории города Кургана, который представил для посещения по «Пушкинской карте» обзорную экскурсию «История старого города», пешеходную экскурсию «По старым улицам кургана», игру-экскурсию «В поисках маслобойки», а также интерактивные занятия «Образование в Кургане в начале XX века», «Курганское купечество» и «Здравоохранение в Кургане в начале XX века».

Кроме музеев в программе по приобщению молодёжи к культуре участвуют и библиотеки, и кинотеатры, и театры. Создается благоприятная среда для того, чтобы молодёжь проводила время с пользой. Улучшение программы в Курганской области безусловно радует любителей таких мероприятий, поскольку их возможности увеличились.