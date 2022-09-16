В Курганской области стартовал фестиваль инклюзивного творчества

На базе санаторно-оздоровительного лагеря круглогодичного действия имени Островского стартовал Областной фестиваль инклюзивного творчества «Движение – это жизнь!».

В этом году фестиваль, который проводится с 1997 года, посвящён театру. В течение трёх дней его участники будут заниматься творчеством в инклюзивной театральной школе. Они посетят мастер-классы по актёрскому мастерству, сценической речи и развитию пластики, будут заниматься танцами и подвижными играми, подготовят перфоманс, а в конце смены представят на суд зрителей свои выступления в рамках конкурса «Заяви себя».

В фестивале участвуют 60 творческих и талантливых зауральцев с ограниченными возможностями здоровья из города Кургана, а также Куртамышского, Петуховского, Лебяжьевского и Кетовского муниципальных округов.

По словам председателя Курганской областной общественной организации спортивно-реабилитационного клуба инвалидов «Ахиллес» Веры Никитиной, среди задач фестиваля – создание условий для развития художественного самодеятельного творчества участников, создание системы планомерной социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья и воспитание патриотизма у подрастающего поколения.

На церемонии открытия с творческими номерами выступили ребята из студии инклюзивного творчества «Многогранник», Центра инклюзивного творчества «Авантюрин».

Фестиваль проводится на средства гранта, полученного Курганской областной общественной организацией спортивно-реабилитационного клуба инвалидов «Ахиллес» на реализацию проектов молодежных и детских общественных объединений, включенных в региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой, а также при финансовой поддержке Фонда президентских грантов, направленной на реализацию проекта «Инклюзион. Школа. Курган. Мощный старт!».

Организаторы фестиваля – Курганская областная общественная организация спортивно-реабилитационного клуба инвалидов «Ахиллес» и Курганский Дом молодежи.

Фото Валерии Брынзы, Молодежный портал PROSPEKT45.RU.

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