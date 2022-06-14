В Курганской области стартовал конкурс графики и скульптуры «Свет и тень»

Курганский областной дом народного творчества объявляет о старте областного открытого конкурса графики и скульптуры «Свет и тень». Срок подачи заявок с 01 по 20 июня 2022 года.

Номинация «Графика»: в конкурсных работах необходимо создать рисунок, где в тени изображенного объекта будет вложена смысловая нагрузка, разъяснение или метафора. Выполнение и сдача работ 21июня 2022 года.

Номинация «Скульптура»:в конкурсных работах необходимо создать скульптуру, которая отразит в себе интерпретацию света и тени в скульптурной композиции, современные тенденции, технологичность и эстетику, изменение материалов через художественное выражение. Выполнение работ с 01 по 21 июня, сдача 22 июня 2022 года.

Подведение итогов конкурса и открытие выставки «Свет и тень» 03 июля 2022 года.

Призовой фонд Конкурса в каждой номинации(за исключением категории «Дети») составляет:

1 место—3 000 руб.;

2 место—2 000 руб.;

3 место— 1 000 руб.

Призы в категории Дети в номинации «Графика» (с 10 до 15 лет):

1 место— сертификат магазина «Армада» номиналом 1500руб.;

2 место— сертификат магазина «Армада» номиналом 1000руб.;

3 место—сертификат магазина «Армада» номиналом 500руб.

Всем участникам необходимо ознакомиться с порядком проведения конкурса и формами документов для участия, которые

указаны в Положении о конкурсе.

Возраст участников в номинации «Графика»: первая категория возраста «Дети»- с 10 лет до 15 лет, включительно. Вторая категория возраста «Взрослые» с 16 лет. Возраст участников в номинации «Скульптура» неограничен. Участниками Конкурса могут стать авторы творческих работ со специальной художественной подготовкой или без неё.

Заявки принимаются по электронной почте kodnt3@yandex.ru.