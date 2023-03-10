В Курганской области в ближайшие выходные стартует «Культурная весна»

Музей истории города предлагает побывать на тематических экскурсиях «Развитие Кургана как торгового и промышленного центра Сибири» и «Дамские штучки». Пушкинская карта актуальна.

В библиотеке им В.Ф. Потанина пройдет викторина «Твоя профессия». Начало в 9.30

Там же будет можно посетить представление «Веселый день с Сергеем Михалковым». Начало в 10.30

В Потанинке по улице Криволапова можно принять участие в краеведческом вечере «Милый сердцу городок». Здесь же пройдет интеллектуальная битва «А ну-ка девушки! А ну-ка парни!».

Выставку дореволюционных и трофейных открыток «Как дорога открытка эта!» приглашает посетить Дом-музей В.К. Кюхельбекера.

В Курганском областном Доме народного творчества можно посетить «Музей музеев», выставку промышленных предприятий «Курганская область - это развитие!», посвященную 80-летию Курганской области.

Курганский театр драмы приглашает на спектакль «Левша» в постановке Донецкого Русского академического молодежного театра.

В Курганском областном краеведческом музее в течение дня можно посетить платные выставки: «Крым и Россия — вместе!» «Курганская область: история в лицах», «Малиновый звон». Однако выставки «Ни шагу назад!» «Родное Зауралье», «В стране большой, в стране единой», «Мир глазами курганцев – 2022», «Добро из детских рук», «Мечты о море» станут для посетителей бесплатными.

11 МАРТА

Дом-музей В.К. Кюхельбекера.

С 10 до 17 - выставка дореволюционных и трофейных открыток «Как дорога открытка эта!» Платно. Доступно по Пушкинской карте. В 17 часов экскурсия «Узник гатчинского сфинкса». Платно. Доступно по Пушкинской карте, 6+.

Курганский театр драмы.

Гастроли Донецкого РАМТа.

В 11:00 - спектакль «У ковчега в восемь», 6+. В 18:00 - «Человек из Подольска», 16+. Платно. Пушкинская карта.

Курганский областной краеведческий музей.

В 12.00 - тематическая экскурсия «История русского самовара» (6+). Рассказ познакомит с историей возникновения и распространения самоваров в России.

Экскурсия пройдёт в выставочном зале «Музей музеев» по адресу: ул. Гоголя, 30 (Курганский областной Дом народного творчества). Вход платный.

В 12.00 - познавательное занятие «Чудо света» (6+). Рассказ об истории осветительных приборов с показом коллекции из фондов КОКМ. Вход платный.

В 15.00 - тематическая экскурсия «Зауралье в годы Великой Отечественной войны» (6+). Вход платный.

С 10 до 18 можно посетить выставки: «Крым и Россия — вместе!» (платно), «Курганская область: история в лицах» (платно), «Малиновый звон» (платно), «Ни шагу назад!» (вход свободный), «Родное Зауралье» (вход свободный), «В стране большой, в стране единой» (вход свободный), «Азбука подземных кладовых» (платно), «По следам древних» (платно), «Мир глазами курганцев – 2022» (вход свободный), «Добро из детских рук» (вход свободный), «Мечты о море» (вход свободный), «Маленькие создания природы» (платно).

Дом-музей декабристов.

В 15 часов - открытие выставки авторской куклы и прикладного искусства «Модный свет». Платно. Пушкинская карта.

Дом-музей декабристов приглашает на цикл мастер-классов «Кусудама». В 10 часов состоится первое занятие. Платно. Пушкинская карта.

Город Шадринск.

МАУ «Дворец культуры».

В 13 часов - ретро-концерт народного коллектива студии эстрадного вокала «С песней по жизни». Платно.

Шадринский драматический театр.

В 18 часов спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина» (16+).

Платно. Пушкинская карта.

Музей истории города.

В 16.00 - концерт «Весеннее настроение» вокальной студии «Элегия». Платно.

Курганский театр кукол «Гулливер».

В 11-00 и 13-00 спектакль «Гуси-лебеди», рекомендован с 3-х лет.

Платно. Пушкинская карта. Место проведения - ДКМ.

Курганский областной Дом народного творчества.

С 10 до 18 часов можно посетить действующие выставки:

«Музей музеев» (платно), выставку промышленных предприятий «Курганская область - это развитие!», посвященную 80-летию Курганской области, выставку-продажу изделий мастеров «Территория творчества». Вход свободный.

Библиотека имени А. К. Югова.

В 11:00 - виртуальная филармония. Дарья Рубцова и Дарья Зыкова, русские народные песни (Концертный зал). Вход свободный.

В 11:00 - Шахматный клуб «Друзья Леонова».

В 14:00 - презентация книги Александра Чернышова «Юрий Иванович: тихое послушание. Простой человек в истории курганских храмов на рубеже ХХ–ХХI век». Вход свободный.

С 10 до 17 работают выставки: «Зауралье крупным планом», к 80-летию Курганской области, интерактивная выставка «Уроки Нюрнберга». Услуги экскурсовода платные. Предварительная запись.

Библиотека им. В.Ф. Потанина.

Ул. Куйбышева, 43

Мастер-класс по изготовлению книжной закладки. Начало в 12.00. Вход свободный.

Курганский областной художественный музей им. Г. А. Травникова.

С 10 до 12 - занятие группы «Родничок» - (для детей 4-6 лет) (изостудия). Платно.

С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке картин знаменитых художников «Сокровища русского искусства XVIII - начала XX веков». Платно. (только по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте)С 10:00-18:00 – экскурсия по Областной весенней выставке из мастерских художников и выставке к юбилею КРО СХР "Художники земли Курганской (из фондов музея) (по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте)

С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке макетов кораблей Владимира Зорина 0+ (по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте).

С 10:00-18:00 – экскурсия по постоянной экспозиции «Таинственный мир русских икон» 0+ (по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте).

С 10:00-18:00 – экскурсия по постоянной экспозиции «Отечественное искусство 20-21 вв.» (по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте).

12 МАРТА

Курганский областной краеведческий музей.

В 12.00 - видеолекция в планетарии «Большое космическое путешествие» (6+). Рассказ о звёздах, галактиках, туманностях и планетах Солнечной системы, а также демонстрация небесных явлений. Вход платный.

В 12.00 - познавательное занятие «Чудо света» (6+). Рассказ об истории осветительных приборов с показом коллекции из фондов КОКМ. Вход платный.

В 15.00 - тематическая экскурсия «Зауралье в годы Великой Отечественной войны» (6+). Вход платный.

С 10 до 18 можно посетить выставки: «Крым и Россия — вместе!» (платно), «Курганская область: история в лицах» (платно), «Малиновый звон» (платно), «Ни шагу назад!» (вход свободный), «Родное Зауралье» (вход свободный), «В стране большой, в стране единой» (вход свободный), «Азбука подземных кладовых» (платно), «По следам древних» (платно), «Мир глазами курганцев – 2022» (вход свободный), «Добро из детских рук» (вход свободный), «Мечты о море» (вход свободный), «Маленькие создания природы» (платно).

Курганский театр кукол «Гулливер».

В 10-00 и 11-30 - спектакль для малышей «А кто там?», рекомендован с 10 мес. до 2,5 лет.

Платно. Пушкинская карта. Место проведения — ДКМ.

Курганский областной Дом народного творчества.

С 10 до 18 часов можно посетить действующие выставки:

«Музей музеев» (платно), выставку промышленных предприятий «Курганская область - это развитие!», посвященную 80-летию Курганской области, выставку-продажу изделий мастеров «Территория творчества». Вход свободный.

Курганский театр драмы.

В 18:00 спектакль «Страсти по-итальянски» 16+.

Платно. Пушкинская карта. Место проведения — ДКМ.

Библиотека им. В.Г. Короленко.

В рамках работы клуба библиотеки «Тифлокинозал» пройдет кинолекторий и показ художественного фильма по мотивам «Книги для родителей Антона Макаренко «Большие и маленькие», (1963). Вход свободный (12+). Начало в 11 часов.

Курганский областной художественный музей им. Г. А. Травникова.

С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке картин знаменитых художников «Сокровища русского искусства XVIII - начала XX веков». Платно. (только по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте)

С 10:00-18:00 – экскурсия по Областной весенней выставке из мастерских художников и выставке к юбилею КРО СХР «Художники земли Курганской» (из фондов музея) (по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте)

С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке макетов кораблей Владимира Зорина 0+ (по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте).

С 10:00-18:00 – экскурсия по постоянной экспозиции «Таинственный мир русских икон» 0+ (по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте).

С 10:00-18:00 – экскурсия по постоянной экспозиции «Отечественное искусство 20-21 вв.» (по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте)

Курганская филармония.

В 12:00 Детская филармония вновь приглашает на концерт фестиваля детского творчества «Малыши для малышей». Юные артисты ДМШ № 1 им. И.А. Парфенова будут играть на различных музыкальных инструментах - скрипка, фортепиано, флейта, гитара, кларнет, баян, аккордеон, домра, голос. Платно.

В 18:00 состоится концерт Зауральского симфонического оркестра и солистов филармонии «Приношение весне». Прекрасная музыка не оставит никого равнодушным и подарит каждому свою особенную Весну! Платно. Пушкинская карта.

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