В Маяковке презентовали костюмы и платья из вторсырья

В курганской библиотеке имени Маяковского прошло финальное мероприятие «ЭКОквеста» – дефиле. Это праздник с демонстрацией костюмов и платьев, которые участники «ЭКОквеста» изготовили своими руками из вторсырья: бумаги, газет, пластика, тканей и другие.

Участники должны были придумать оригинальное название для своего наряда, интересное описание изделия, найти модель для демонстрации костюма (или самим стать моделью на дефиле в платье собственного изготовления), подобрать музыку.

«ЭКОквест» организован в контексте акции«Леди 50+» сообщества «PRO Женщин» Кургана. Генеральным партнёром выступает Библиотечная информационная система. Среди организаторов экологического мероприятия – Курганский Дом молодежи.

Дефиле было пятым, завершающим мероприятием «ЭКОквеста», проходящего с 15 октября по 15 ноября. В течение трех дней после дефиле участники продолжат сбор макулатуры.

Фотографии библиотеки им.В.Маяковского.

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