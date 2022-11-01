В «Ночь искусств» курганцы отправятся в звёздный круиз и познакомятся с «Ожившими экспонатами»

Центральной площадкой проведения Всероссийской акции «Ночь искусств» 3 и 4 ноября в Курганской области станут музеи. В наше время эти хранители истории стали ещё больше внимания уделять вопросам нравственно - патриотического воспитания.

«В этом году образовательная акция посвящена теме «Наши традиции» и Году культурного наследия народов России, в том числе присоединённых территорий, - пояснила временно исполняющий обязанности директора Курганского музейного объединения Ася Насырова. – Музеи представят насыщенные просветительские программы, продемонстрируют самые интересные направления в культуре и искусстве, познакомят своих посетителей с историей Отечества и Курганской области».

В областном художественном музее имени Германа Травникова в «Ночь искусств» для горстей приготовят интерактивы, инсталляции, арт-объекты, театральные постановки, проведут мастер-классы по акварели, живописи, декоративно-прикладному искусству, ночные экскурсии с фонариками. В музее проходит VI Всероссийская выставка акварели, на которой в том числе представлены работы художников из Луганской Народной Республики.

Областной краеведческий музей представит «Ночь искусств» через призму истории. «Посетители музея смогут увидеть праздничный концерт, посвящённый Дню народного единства, отправиться в звёздный круиз в единственном в нашем городе планетарии, увидеть чудо света на выставке осветительных приборов из коллекции музея, сходить на авторские экскурсии, пройти мастер-классы, сфотографироваться на тематических фото зонах», - рассказала о программе музея Ася Насырова.

В доме-музее декабристов 4 ноября пройдут иммерсивные (способ восприятия, создающий эффект погружения в искусственно созданную среду) экскурсии. В их программе тайные заговоры, встречи с дворянами-каторжниками и фрейлинами императорского дома, подробности из жизни офицеров императорской армии.

В доме-музее Кюхельбекера в «Ночь искусств» будут звучать музыка и стихи, проходить мастер-классы по изобразительному искусству и игре на национальных музыкальных инструментах, увлекательные квесты и многое другое. В музее истории города можно будет стать зрителем и участником интерактивной театральной программы «Ожившие экспонаты».

Вход в музеи Кургана в День народного единства будет бесплатным.

Константин Сапунов. Фото со страницы правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

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