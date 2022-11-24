В новогодние праздники зауральцы познакомятся с верблюдом Борисом и искупаются в молодильном бассейне

В Курганском областном Доме народного творчества курганским журналистам рассказали о новогодней туристической кампании.

«У нашей новогодней компании три составляющих: культура, спорт и туризм. Мы предлагаем сделать по выходным туристические маршруты по нашей Курганской области», - рассказала заместитель начальника регионального управления культуры Наталья Речкалова.

Подробнее о программе муниципальных округов и районов рассказала заместитель начальника отдела по развитию туризма Управления культуры Курганской области Юлия Саранцева. Она уточнила, что встреча туристического Нового года пройдет под девизом: «Встречаемся в Курганской области».

«Туристско-информационные центры муниципальных округов подготовили увлекательные туристические маршруты для жителей и гостей региона. Мы приглашаем в туры выходного дня семьи с детьми, молодежь, людей почтенного возраста. Каждого мы сможем увлечь, развлечь и показать наш любимый край в новогоднем убранстве. Начать новогоднее путешествие мы предлагаем с Белозерского муниципального округа, где гости смогут провести новогодние праздники в резиденции Деда Мороза на Казачке. Русские игры, забавы, мастер-классы, все это пройдет в аутентичной казачьей усадьбе», - рассказала Юлия Саранцева.

Она рассказала о сказочном туре с Еленой Прекрасной по купеческим улицам Шадринска, мастер-классе по росписи шадринского пряника, катании на сказочной тройке, купании в молодильном бассейне с горячей минеральной водой. Эту насыщенную программу приготовил шадринский муниципальный округ.

«Для встречи светлого праздника Рождества лучшим местом является Далматовский Успенский монастырь. Прогулка по туристической оси с аудиогидом, активные игры в Березовой роще - это все подготовил Далматовский район. В Мишкинском муниципальном округе можно будет совершить настоящий туристический поход со сказочными героями и Дедом Морозом в Кировский бор. А Мокроусовский муниципальный округ приглашает на празднование Дня рождения Чудо-льда», - также рассказала Юлия Саранцева.

Активно провести выходные дни предлагает Варгашинский муниципальный округ. Можно будет покататься на лыжах и санках на лыжной базе «Метелица» и сходить познакомиться с верблюдом Борисом и бандой гусей под предводительством благородного лебедя в контактном зоопарке.

«А встретить новогоднюю ночь приглашают санатории - «Сосновая роща», «Лесники», «Озеро Медвежье». С уличными гуляниями, распитием чая у самовара и розыгрышем призов. Всю подробную информацию можно узнать на туристском портале и в туристско-информационных центрах муниципальных округов», - закончила Юлия Саранцева.

Василий Малухин. Фото Николая Пушилина.

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