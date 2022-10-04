В память о талантливой поэтессе. Курганцы прочли стихи Людмилы Тумановой

Сегодня, 4 октября, курганцы собрались в библиотеке Маяковского не случайно - это уже традиция. 4 октября 1945 года Людмила Туманова пришла в этот мир, чтобы стать актрисой. Но в 18 лет произошла трагичная ситуация. Юная девушка пережила 12 ножевых ранений, в итоге получила паралич обеих ног. Не отчаиваясь, она взяла в руки гитару и подарила миру творчество. В 1969 году прозвучала ее песня «Стюардесса» на радиостанции «Юность», а затем была выпущена пластинка. Это была третья в стране пластинка, посвящённая авторскому искусству. Помимо этого девушка сотрудничала с детской редакцией Курганского телевидения и написала более 30 сценариев сказок и пьес. В 1972 году была принята в Союз журналистов СССР. Была удостоена награды «Одолевшие судьбу» и премии «Комсомол Зауралья».

«Янтарное море», с которого начали концерт, передаёт отношение автора к осени, отражает погоду за окном. Когда Людмила Туманова говорила об осени, она представляла зауральский лес. «Лес - это янтарное море с зелёными островами. Для меня это живое существо, я прихожу к нему в гости, как к другу», - рассказывала автор при жизни.

Творчество Людмилы живет до сих пор, отражаясь в исполнении современных авторов - на вечере памяти показали видео поклонников творчества зауральской поэтессы. В этот день гости по-новому взглянули на стихи Людмилы Тумановой. Например, член союза писателей Анна Грустливая написала музыку на стихи Людмилы Тумановой. «В ее образах мы можем увидеть картины природы, человечность, мудрые мысли. Мне кажется, она всегда рядом, поскольку в своих песнях и стихах она несёт то, что близко каждому», - поделилась исполнительница.

В библиотеке Маяковского можно найти сборники Людмилы Тумановой: «Монолог под аккомпанемент гитары», «Вот мой портрет». Помимо стихов и аккордов в них собраны рисунки, письма. К автору в своё время пришло более 60 000 писем от благодарных поклонников. Они приходили даже из-за рубежа.

Для гостей видео с воспоминаниями записала заслуженная артистка Карелии Ирина Васильева: «Она сочиняла песни и стихи и детям читала сказки на телевидении. Она была одаренным человеком. Я очень счастлива, что мы были близкими по духу людьми». Вместе они играли в театре, затем и сдружились. Трагедию переживали всем театром – Ирина Васильева вспомнила, как у них наворачивались слёзы – настолько все сблизились и сочувствовали друг другу.

На мероприятии мы встретили Марину Шемякину – бывшего исполнительного директора благотворительного общественного фонда «Милосердие и здоровье». Именно она вручала Людмиле Тумановой награду «Одолевшие судьбу». Марина Шемякина растрогалась на вечере памяти: «Каждое её слово написано сердцем. Я видела, насколько сильный человек. До 72 лет каждый день у неё была борьба. При этом у неё было много интересов. Когда перечитываешь её стихи, появляется ощущение, что ты сам их написал – они такие родные, добрые. Каждая строчка отражается внутри. И помним, помним, и будем помнить».

Анастасия Пережегина. Фото автора.

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