В Сафакулевском районе семь семей вспоминали свою родословную

- У вас всегда праздники так проходят - весело, дружно, как одно целое, как будто вы одна

дружная семья?, - спрашивала сафакулевцев народная артистка Республики Башкортостан Сайда Ильясова. Она находилась среди приглашенных на это празднование со своими соотечественниками, поражаясь гостеприимству и сплоченности участников.

Сафакулевский район знаменит культурными мероприятиями и умеет веселиться. Праздник впервые был проведен здесь же, в Абултаево девять лет назад. Авторами проекта выступили Роза и Наркис Галеевы.

Из-за проливного дождя субботним днем 20 августа на живописной поляне возле деревни Абултаево все пошло не по сценарию, но это не помешало всем, кто собрался на праздничном мероприятии радоваться, восторгаться работой конкурсантов, наслаждаться общением, петь и танцевать. Развлекались все – и взрослые, и дети. На высоком уровне организованы различные мастер-классы, торговля, игровые площадки для детворы. Если коротко: праздник прошел на одном дыхании и получил высокую оценку всех присутствующих гостей.

О своих родословных рассказали семь участников - семь богатых своими традициями, историями и семейными реликвиями семей из Аджитарово, Субботино, Яланское, Калмык-Абдрашево и Абултаево. Несмотря на расстояние, активное участие приняли представители из села Кызылбай Шатровского муниципального округа и из Курорта озеро Горькое Щучанского района. Компетентное жюри, в составе которого стали именитые гости из Башкортостана – кандидат филологических наук, хранитель Фонда рукописей института истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук Рашит Аккубеков, солистка Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова Сайда Ильясова, хореограф-преподаватель, лауреат российских народных Азамат Каримов, а также заместитель главы Сафакулевского района Булат Мужагитов и директор Сафакулевского культурного Центра Зария Абдуллина.

Рашит Аккубеков консультировал по составлению генеалогического дерева рода. В каждой семье была своя изюминка.

Представители рода Кадыровых-Хасановых продемонстрировали древо из 12 поколений. Яркие, творческие Сурмятовы живут в единственном татарском селе Кызылбай в их округе и с трепетом чтят традиции прадедов. Светлана Лихойда со своей внучкой Полиной Гиниятовой удивила жюри старинными вещами своей свекрови, бережно сохранившими ею, и щедро угощала своей великолепной выпечкой. С душой и ответственностью подготовился к конкурсу род Латыповых – богатый стенд из фотографий, скрупулезное составление своих предков, национальная прекрасная кухня, исторические экспонаты, национальные костюмы.

Встречали гостей песнями и прибаутками, предлагая попробовать дары природы и всевозможные явства роскошного стола. Закончился праздник подведением итогов конкурса и отличной концертной программой, где зрителей порадовали Сайда Ильясова и Азамат Каримов.

Найля Чиняева. Фото автора. Газета «Трудовая слава».