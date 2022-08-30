В Шадринске новый стрит–арт объект посвятили творческому пути Бронникова

Street art – одна из разновидностей современного урбанистического искусства. Именно такой объект, посвященный творчеству российского художника Федора Андреевича Бронникова — одного из крупнейших мастеров академического искусства второй половины XIX века, появился на улице Пионерской, недалеко от Спасо-Преображенского Собора.

Работа была выполнена на средства Отдела культуры Администрации города, непосредственно исполнителем стал художник, главный редактор журнала «Мое Зауралье» Валерий Мурзин. Ему помогли местные художники. Также большую помощь оказали Почетные граждане города Шадринска Владимир Колотушкин и Николай Туев.

«Работа выполнена на месте бывшего дома Федора Андреевича Бронникова. На старых фотографиях города этот дом есть. Идея обозначить это место появилась еще пять лет назад. Был создан эскиз по мотивам работ художника.

Творческое наследие Бронникова достаточно разнообразно, художник работал как портретист, жанрист, пейзажист, однако наибольшую известность ему принесли картины на темы античной и средневековой истории. Композиция начинается с портрета художника в ранние годы, использован отсыл к иконописи, поскольку иконописцем был его отец, а сам Федор Андреевич расписывал Собор во Франции и показан его творческий путь. Обучение в Санкт - Петербурге, его работы и иммиграция в Италию. Практически воссоздано его удивительное по своей трагичности полотно «Проклятое поле», правдивый живописный рассказ о жестокой расправе рабовладельцев-патрициев над рабами. Одному выполнить работу на 80 м2 в сжатые сроки было бы достаточно сложно, потому я пригласил к участию и художников, и просто жителей города. Каждый мог прийти и поучаствовать. Это создавало творческую и радостную атмосферу», - рассказал Валерий Мурзин.

Как рассказал руководитель отдела культуры Администрации Шадринска Сергей Чернов, работа по созданию арт-объектов будет продолжена: «Отгремели последние аккорды юбилея города, но интересные мероприятия продолжаются. Сегодня мы открываем стрит - арт проект «Территория Федора Бронникова». Бронников - фигура узнаваемая в среде академического изобразительного искусства, это достояние всего мира. То, что наши художники в эти жаркие создали такой объект достойно благодарности. Спасибо вам, думаю, что эта традиция будет продолжена, и это не последний подобный арт–объект на карте города. К сожалению, многих зданий 19 в не осталось, но зная, что именно здесь родился Федор Андреевич, мы с образовательной целью будем приглашать сюда школьников, а также художников и гостей».

Работа предполагала достоверность и шадринские художники Валерий Мурзин, Юрий Кислицин, Вера Бадагова, Галина Иванова, Светлана Невмержицкая и Алена Мальцева справились, по оценкам экспертов, на отлично.

Фото с официальной страницы Управления культуры Курганской области в социальной сети «Вконтакте».