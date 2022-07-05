В субботу курганцев ждут на концерт и мастер-классы

Управление культуры Курганской области подготовило программу мероприятий на 2 июля.

В 11:00 часов проект «КиноЛето с Юговкой!». Юговка показывает классику советского кинематографа на большом экране каждую субботу. Демонстрация фильма «Я шагаю по Москве» режиссёра Георгий Данелия. Вход свободный.

В 11:00 и 14:00 часов ждем вас на мастер-класс гуашью в Доме-музее В.К. Кюхельбекера «Июль - макушка лета». Участие платное.

В 12:00 часов приглашаем на пешую прогулку по городу от Курганского театра драмы на спектакль-променад «Тайна спасения Пушкина». Вход 500 рублей.

С 13:00 до 15:30 приглашаем вас на увлекательные мастер-классы по сухому валянию в сквер Музея истории города Кургана. Вход платный (500 рублей). Записаться на мастер-класс можно по телефонам: 8 (3522) 46-16-27, 8-912-832-41-95

В 14:00 часов приглашаем всех желающих во Двор Дома-музея декабристов на «Прогулки с Котом Учёным». Вход платный.

С 14:00 до 22:00 в ЦПКиО Большой городской праздник «День молодёжи».

Открытые площадки

С 14:00 до 15:00 часов на открытой площадке краеведческого музея пройдет познавательное занятие «По следам войны» с показом предметов с мест боёв Великой Отечественной войны, обнаруженных поисковыми отрядами Курганской области. Вход свободный.

С 15:00 до 17:00 от Юговки на площадке праздника в ЦПКиО будет предложено всем желающим попробовать написать фразу пером на пергаменте, загадать на любовь, удачу и успешное будущее, завязав оберег на запястье. А ещё пазлы, игры и квиз! Вход свободный.

С 17:00 до 19:00 часов в сквере Музея истории города Кургана ретро-вечер «Все на танцы!».

С 18:00 до 20:00 часов на Троицкой площади в рамках концерта выходного дня пройдет концерт от танцевального коллектива «Магия танца». Вход свободный.

С 19:00 до 20:00 часов в городском саду состоится концертно-интерактивная программа с участием вокально-эстрадной группы «Трибьют». Вход свободный.

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