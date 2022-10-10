В театре кукол «Гулливер» торжественно открыли 82-й сезон

Актёры театра «Гулливер»8 октября встретили гостей в костюмах разных персонажей. Дети и взрослые были приятно удивлены представлению, которое развернулось на их глазах. Актёры под музыку «оживали», общались друг с другом.

«Все персонажи разные. Хотелось соединить репертуар прошлых лет и новый. Перед детьми предстали герои из таких спектаклей как «Принцесса на горошине», «Каприч’ио (двойной со сливками)», «Пелеас и Мелисанда», «MEЙDinУRAL», «История одной встречи», «Гуси-лебеди» и многих других», - рассказал главный режиссёр Дмитрий Ши.

У каждого персонажа был свой необычный предмет. Постепенно дети втянулись, особенно интересно было, когда вышел актёр в костюме ростовой куклы. Оказывается, костюм весит около 30 кг. Персонажи проводили детей в Малахитовый зал, где начался спектакль «Белоснежка и Алоцветик». Все мы знаем историю глазами Белоснежки, где злая мачеха пытается убить её. Но что толкало женщину на желание стать самой красивой? Зритель может ответить на этот и другие вопросы после просмотра спектакля. На сцене разворачивается история самой мачехи. Каждый из гостей в итоге понимает, что ничего не случается просто так – на всё есть причины.

В роли Алоцветика (Мачехи) выступила Анна Лазарева. Девушка передала все эмоции, которые переживает её герой. Егор Неустроев отлично сыграл Якоба и Принца, а Карина Султанова предстала перед зрителями в образе Белоснежки.

Спектакль необычен слиянием разных фактур – актёры выступают в проекции, с которой они и взаимодействуют. Причём это помогает провести некоторую параллель в мировосприятии главной героини – в самом начале зрители видят проекцию цветка, а в конце Алоцветик выносит на сцену такой же цветок, но уже более реальный.

Дмитрий Ши поделился впечатлениями об открытии: «Это было волнительно, мы ждали этого события всё лето. Зрители довольны – это самое главное. Этот спектакль имеет отношение к классике, призывает к добру. Одни из последних премьер именно «А кто там?» и «Алоцветик и Белоснежка», поэтому сегодня мы их показали – выбор был очевиден. Зал был полный, а реакция зрителей была положительной – всем понравилось».

Вся труппа по-настоящему талантлива и профессиональна. Татьяна Кокина тоже играет Алоцветика. Актриса рассказала, что вживается в роль, старается прочувствовать всё, что ощущает и переживает её персонаж.

В зале во время спектакля каждый из детей, не отрываясь, смотрел на сцену. После завершения восторженные ребята делились эмоциями с учителями и родителями. Многие отмечали прекрасную игру актёров.

Анастасия Пережегина. Фото автора.

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