В воскресенье зауральцы будут петь, танцевать и посещать выставки

Управление культуры Курганской области информирует о мероприятиях, которые запланированы на 28 августа.

Курганский областной художественный музей им. Г.А. Травникова.

С 10:00 до 18:00 можно посетить выставки: «Ханамити: цветочная тропа», «В начале всех начал» и Персональную выставку Василия Лесина. А также постоянную экспозицию «Отечественное искусство XX-XXI вв.».

Вход на все выставки платный.

Краеведческий музей.

В 11:00 пройдет тематическая экскурсия «Природа родного края» (животный и растительный мир Курганской области). Вход платный.

Курганский театр кукол «Гулливер».

В 11-00 театр кукол «Гулливер» приглашает юных зрителей и их родителей на премьеру бэби-спектакля «А КТО ТАМ?»

Он адресован малышам от 10 месяцев до 2,5 лет и взрослым, готовым к новому зрительскому опыту. Платно.

Курганский областной художественный музей им. Г.А. Травникова.

В 15:00 пройдет итоговое мероприятие на выставке творческой куклы «Ханамити: цветочная тропа» (вход свободный).

Курганский театр кукол «Гулливер».

В 16:00 в Малом зале ДКМ пройдет спектакль «Петрушка-ураган из города Курган» - традиционное кукольное представление о приключениях знаменитого задиры, плясуна и смехотворца Петра Петровича Уксусова. Платно.

ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ

Библиотека имени А. К. Югова.

В 9:00 в рамках проекта «Пароль к долголетию» библиотека имени А. К. Югова проводит спортивные занятия по северной ходьбе. Бесплатно.

Курганский театр драмы.

В 12:00 Владимир Рахманов прочитает для детей и взрослых сказку Алана Милна «Винни-Пух и все-все-все»

Вход свободный.

Краеведческий музей.

С 14:00 до 15:00 будет работать открытая площадка «Малиновый звон» (коллекция поддужных колокольчиков в фондах музея) . Бесплатно.

В 17:00 на Троицкой площади пройдет концертно-театрализованная программа Катайского района «Катайск: от острога до наших дней» в рамках фестиваля народного творчества муниципальных округов (районов) Курганской области, приуроченного к Году культурного наследия народов России, «В семье большой, в семье единой».

Традиционно будет работать выставка декоративно-прикладного творчества.

В 19:00 в ЦПКиО концерт от проекта «Квартирник45».

Город Далматово

В 15:00 в Городском парке пройдет концерт выходного дня с участием фольклорной группы «Ивушка».