В выходные курганцев приглашают на танец живота и вечер акустической музыки

Управление культуры Курганской области подготовило афишу на предстоящие выходные. Площадку по душе найдёт каждый.

24 ИЮНЯ

В 15.00 часов в Курганской областной библиотеке им. А.К.Югова пройдёт бесплатное онлайн-занятие в академии начинающего изобретателя «Эволюция Велосипеда». Слушатели академии увидят ранние стадии развития велосипеда: от простых «дрезин» и «костотрясов» до безопасного устройства с рамой классической геометрии.

А в 16.00 часов в зале Президентской библиотеки Юговки состоится презентация нового художественного альбома Германа Травникова «Путешествие с акварелью». На презентации Герман Алексеевич расскажет не только о новом альбоме, но и о своей работе, о планах, ответит на вопросы гостей. Вход свободный.

В 18.00 часов ждем на уличной комедии «Свадьба’97» в театральном дворике по улице Гоголя, 58. Вход платный.

Открытые площадки

с 13.00 до 15.00 часов на открытой площадке в Городском парке в рамках уличной акции «Потанинские пятницы», посвященной Дню парада Победы 1945 года вас ждут: информ-минутки, создание плаката «Священный Парад Победы», мастер-классы «Поздравительная открытка» и «Флажок», игры «Школа молодого бойца» и «Погоны». Вход свободный.

В ТЦ «Пушкинский» с 17.00 часов концерт живой музыки обучающихся учащихся Варгашинской школы искусств. Вход свободный.

В городском саду в 18.00 часов читка пьесы Эжен Ионеско «Лысая певица» от областного колледжа культуры. Вход свободный.

В 18.00 часов на набережной по ул. Куйбышева, 2 Варгашинская школа искусств представляет концертную программу «Краски детства!» с выставкой работ учащихся отделения «Живопись». Вход свободный.

В 20.00 часов там же на набережной пройдет «Квартирник45» - открытый микрофон. Вход свободный.

В г. Далматово в 21.00 часов на Успенской площади состоится концерт ЗАУРАЛЬСКОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА + DJ FIRST. В программе прозвучат произведения А. Вивальди, В. А. Моцарта, Д. Каччини, К. Орфа, И. С. Баха, соединённые с клубной музыкой. Вход свободный.

25 ИЮНЯ

В 11.00 часов в областной библиотеке имени А.К. Югова пройдёт показ легендарных фильмов. На большом экране Юговки покажут сказку «Королевство кривых зеркал». Юговка показывает классику советского кинематографа на большом экране каждую субботу. Вход свободный.

Там же в 15.00 часов состоится встреча Клуба любителей восточной поэзии «ОРИЕНТиР». Участники клуба отправятся в виртуальное обзорное путешествие по караванным путям арабского поэтического слова. Вход свободный.

В 16.00 часов приглашаем всех желающих на праздничный мастер-класс от Лидии Киряковой по созданию куклы-оберега «Купалка» в сквер Музея истории города Кургана. Вход 100 руб. Записаться на мастер-класс можно по телефону: 8 (3522) 46-16-27.

В 18.00 часов водевиль «Ханума» на сцене ДКМ. Вход платный. Акция: покупаете один билет, второй - в подарок!

Открытые площадки

В 10.00 часов в сквере Музея истории города женская открытая тренировка «Танец живота» от студии «Роксана». Вход свободный.

С 10.00 до 16.00 часов приглашаем на бесплатную фотосессию в интерьерах Музея истории города и в сквере. Промо-акция действует только один день!

В 12.00 часов на открытой площадке в Детском парке развлекательная программа «На празднике у Цветочной Феи». Игровая программа с аниматором. Вход свободный.

С 17.00 до 19.00 часов в сквере Музея истории города Кургана ретро-вечер «Все на танцы».

В 18.00 часов на Троицкой площади в рамках концерта выходного дня пройдет «ФЕСТИВАЛЬ ЭЛЕКТРОННОЙ МУЗЫКИ». Эта музыка будет экспериментальная, танцевальная или атмосферная. Вход свободный.

В 19.00 часов в Городском саду вас ждет культурно-образовательный проект «В лето без планшета»,где пройдёт интерактивная программа с участием «Не школы барабанов».

Там же с 19.00 часов кинопоказ х/ф «Игла». Вход свободный.

В 20.00 часов на эстраде ЦПКиО состоится вечер акустической музыки в «Квартирник45». Вход свободный.

26 ИЮНЯ

В 18.00 часов на сцене ДКМ детективная комедия «Не в деньгах счастье». Вход платный.

Открытые площадки

В 11.00 часов в сквере Музея истории города Кургана танцевальная фитнес-программа с ZUMBA, которая совмещает в себе элементы латиноамериканских танцев и хип-хопа. Освоить ее может ЛЮБОЙ! Вход свободный.

В 14.00 часов в ТЦ «Пушкинский» в рамках проекта «Живая музыка» пройдет фортепианный концерт студентов музыкального колледжа им. Д.Д. Шостаковича.

В 15.00 часов в театральном дворике (площадка у Курганского театра драмы) состоится театральная читка одноактных пьес «К вам сумасшедший» и «Предел» читает Владимир Рахманов и Юрий Терентьев. Вход свободный.

В 17.00 часов на открытой площадке Курганской областной филармонии в рамках фестиваля народного творчества муниципальных округов (районов) Курганской области, приуроченного к Году культурного наследия народов России, «В семье большой, в семье единой» выступят творческие коллективы Юргамышского муниципального округа. Вход свободный.

В 18.00 концерт на набережной (ул. Куйбышева, 2) любителей эстрадной музыки ждет концертная программа вокальной группы «Трибьют». Вход свободный.

В 20.00 часов в ЦПКиО вас ждет вечер акустической музыки в «Квартирник45». Вход свободный.

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