В Ягоднинском СДК презентованы новые формы работы

Время не стоит на месте, меняются технологии, стандарты, правила, меняется аудитория, расширяется сфера ее интересов. Конечно, современные сельские дома культуры должны соответствовать новому времени и отвечать запросам современной аудитории.

Новое творческое пространство, зонирование зала, красивая и удобная мебель, приятное освещение, новое выставочное пространство, оборудованное место для мастер-классов, бесплатный Wi-Fi, «мини-кинозал» – все это появилось в Ягоднинском сельском Доме культуры в Белозерского муниципального округа.

Отметим, переоснащение проведено в рамках «Культуры малой Родины» – проекта Партии «Единая Россия». Надеемся, жители и гости деревни Ягодная смогут качественно провести свой досуг в обновлённом доме культуры.

Самодеятельные артисты – всегда долгожданные гости в сельских населенных пунктах. И не мудрено: каждый раз с собой они привозят любимые всеми песни и отличное настроение. Вчера артисты Белозерского РДК выезжали с концертной программой «Мелодия лета» с гастролями в окрестные деревни Доможирова и Куликово.

Теплая дружеская атмосфера установилась с первых минут встречи. А как иначе, ведь артисты искренне делились не только своим мастерством, но и душевным теплом. Настроение присутствующим поднимали участники студии эстрадной песни «Калейдоскоп». Зрители с благодарностью принимали теплые слова пожелания здоровья, счастья и благополучия, а каждое выступление встречали громкими аплодисментами.