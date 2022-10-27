Новый мир
Курган -3o
Курс ЦБ:$61,3561,57
16+
Версия для слабовидящих

В Юговке выступит рок-группа из Санкт-Петербурга

Посетить концерт может любой желающий, платить за билет не нужно.

27 октября, 2022 - 19:04

В концертном зале библиотеки имени А. К. Югова 5 ноября состоится выступление группы «БИГ СУР»

Бессменный лидер коллектива Алексей Клевцов начинал свой творческий путь в Кургане, где с 2002 по 2005 год был автором и исполнителем песен группы «ЕВТЕРПИЕВ YЗЕЛ».

Группа «БИГ СУР» основана в Санкт-Петербурге в 2006 году. В начале своего пути музыканты ориентировались на блюз-рок. Со временем звучание поменялось в сторону психоделического рока с примесью гранжа и трип-рока. Дискография группы «БИГ СУР» насчитывает восемь релизов, сообщают специалисты Юговки.

Год назад коллектив «БИГ СУР» стал участником проекта «Квартирник в Юговке». Тогда это был онлайн-концерт. В этом году музыканты подарят любителям рока живое общение.

Всех, кто заинтересовался, ждут в Юговке 5 ноября в 17:00. Вход свободный.

(16+)

Фото Екатерины Макеевой.

 

Читайте наши новости также в "Одноклассниках""Вконтакте" и в телеграм-канале.

27 октября, 2022 - 19:04

Комментарии

Культура
Все новости рубрики Культура