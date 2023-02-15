В Зауралье будут соревноваться гармонисты

В Курганской области стартует фестиваль -конкурс гармонистов «ГАРМОНиЯ».

Сначала состоятся муниципальные и зональные отборочные этапы. Проходить они будут с февраля по август. Лучшие исполнители самодеятельного народного творчества попадут на областной конкурс. Самые яркие номера войдут в программу гала-концерта.

Заявить о себе могут гармонисты-профессионалы и любители. Это конкурс учащихся ДШИ, профессиональных ССУЗов и ВУЗов, преподавателей, солистов Дворцов и центров культуры, студий, кружков, учащихся общеобразовательных школ, уточнили в пресс-службе Управления культуры Курганской области.

Заявки можно отправлять по адресу: kodnt4@yandex.ru. Дополнительная информация по телефону: 45-63-30.

Фестиваль «Уйна, гармун» прошёл 11 февраля в СДК селе Кызылбай Шатровского округа.

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