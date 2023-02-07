В Зауралье стартовал детский конкурс «Оживи светофор»

В Курганской области стартовал конкурс «Оживи светофор». Его проводят для профилактики дорожно-транспортных происшествий. Конкурсанты могут предоставить письменную работу в жанре рассказ, сказка, эссе. К участию в конкурсе приглашаются:

- обучающиеся 5-7 классов (группа 1); рассказ, сказка;

- обучающиеся 8-9 классов (группа 2); рассказ, эссе;

- обучающиеся 10-11 классов (группа 3); эссе.

Участник может представить на конкурс только одну письменную работу. Заявки (в электронном виде, формате Word) на участие в конкурсе и письменные работы (подписанные, сканированные) принимаются с 06.02.2023 г. по 20.02.2023 г. на адрес электронной почты: filatova@er45.ru. Положение о конкурсе и заявка – здесь.

Координатор проекта «Безопасные дороги» в Курганской области Дмитрий Фролов добавил, что все победители регионального этапа конкурса будут отмечены почетными грамотами. Лучшие работы отправятся для участия в федеральном этапе.

По информации Курганского регионального отделения партии "Единая Россия".