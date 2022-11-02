Ведущие модельеры и художники России оценят костюмы, сшитые зауральскими осуждёнными

Женщины, отбывающие наказание в зауральских исправительных учреждениях,изготовили гигантские цветы из изолона, поделки в технике оригами, вязаные мягкие игрушки, картины, вышитые крестиком.Осуждённая из курганской колонии №4 самостоятельно сшила национальные женские костюмы – русский и бурятский. Изделия выполнены из искусственного шелка и парчи, отделаны тесьмой и декоративным стеклом.

Все эти работы они отправили на отборочный этап Международного фестиваля декоративно-прикладного искусства «Руками женщины».

Финал пройдёт в Москве. Пресс-служба УФСИН России по Курганской области сообщает, что в состав жюри войдут деятели культуры, специалисты по декоративно-прикладному искусству, художники, фотографы, дизайнеры, модельеры. Они оценят качество выполнения изделий, оригинальность идеи и региональную специфику.15 победителей получат дипломы и памятные подарки.

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