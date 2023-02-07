Виктор Потанин расскажет курганцам про «Лунные поляны»

В библиотеке-музее ЖЗЛ 8 февраля состоится презентация книги «Лунные поляны».

Писатель, заслуженный работник культуры РСФСР, почетный гражданин Курганской области Виктор Потанин встретится с поклонниками в 14:00 часов.

В книгу вошли рассказы, опубликованные в разное время в столичных изданиях и получившие широкое общественное признание. Конечно, внимательный читатель найдет в этой книге и новые рассказы, написанные в последние годы, сообщили в пресс-службе управления культуры.

На обложке - репродукция картины «Последние кони» Народного художника Российской Федерации Германа Травникова.

Виктор Потанин ответит на вопросы горожан, пришедших на творческую встречу. В конце состоится автограф-сессия.

Презентация пройдет по адресу: улица Бажова, 67. Вход на мероприятие свободный.

Фото Николая Пушилина.