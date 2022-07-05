Виктор Потанин расскажет о творчестве и любви к родному краю

Гостем клуба «От первого лица» 7 июля станет писатель Виктор Потанин.

В студии мы поговорим о творчестве автора, его самых ярких произведениях, любви к родному краю. Представители областной библиотеки организуют выставку его книг.

Задать вопросы Виктору Фёдоровичу, а также поздравить его с днём рождения можно по телефону: 46-53-40. Либо присылайте их в нашу группу « Вконтакте ».

Родился Виктор Потанин 14 августа 1937 года в селе Утятском Притобольного района Курганской области. Как сообщает voskres.ru, первая книжка Виктора Федоровича называлась «Журавли прилетели». Напечатанная в Кургане, она сразу привлекла к себе внимание. Потанин не искал героев за тридевять земель. Он, на детство которого выпала Великая Отечественная, послевоенное становление страны, сразу понял, что жизнь его односельчан достойна глубинного осмысления, что, идя по жизни рядом с ними, можно проникнуть ой в какие тайны характеров, судеб, сюжетных обстоятельств. Но чтобы это свершилось, надо было начиняться знаниями. Мамочка, сельская учительница, одарила его дисциплиной и усидчивостью в освоении школьных предметов, а бабушка-старообрядка – княгиня духа – открыла многие тайны истории России. Книга всегда была путеводной звездой семьи Потаниных. Эта влюбленная в литературу среда и сформировала писателя Виктора Потанина. Дальше была только огранка таланта: учеба на филфаке Курганского пединститута, работа в областной газете «Молодой ленинец» корреспондентом, ответственным секретарём, совмещая это с обучением на заочном отделении прозы в Литературном институте имени А. М. Горького Союза писателей СССР.

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