Волонтёры в Куртамыше организовали «Праздник русских народных игр»

Волонтёры отряда «Меридиан добра» Куртамышского дома детства и юношества провели» «Праздник русских народных игр» на территории детского сада №9. Молодёжь считает, что игра в жизни ребёнка имеет большую роль. На протяжении всего взросления именно с помощью игр дети знакомятся с окружающим их миром, веселятся, развивают в себе навыки и любовь к соревнованиям.

Однако не стоит забывать, что наряду с современными играми существуют и русские народные. Традиции не остаются в прошлом, двигаясь с нами в ногу со временем. Многие из читателей помнят те игры в школе и садике, которыми были увлечены поколения и поколения ранее. Приобщать детей к нашей истории, к русскому фольклору действительно нужно, потому что история нас учит многому поистине важному в жизни, сообщает молодёжный портал Зауралья.

Волонтеры передали на своей официальной странице «ВКонтакте», что они поиграли с детьми в такие русские народные игры, как ручеёк, красочки, горелки, спортивные эстафеты. Также для подрастающего поколения были проведены обучающие мастер-классы по плетению венка из полевых цветов и «Волшебное искусство оригами». В празднике приняли участие десятки ребят. Вместе с родителями и волонтерами они провели несколько часов на свежем воздухе. Организаторы отметили, что подобные праздники необходимо проводить, чтобы сохранить русские традиции.

Фотография предоставлена волонтерами отряда «Меридиан».