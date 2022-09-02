Встреча с фольклористом Валентиной Фёдоровой и ансамблем «Цветень» пройдет в Маяковке

Центральная городская библиотека имени В. Маяковского соберет любителей фольклора 6 сентября на литературную гостиную «Россыпь золотого слова», которая состоится в рамках Года культурного наследия народов России.

Известный в России фольклорист-исследователь, собиратель народного творчества, доктор филологических наук Валентина Павловна Фёдорова поделится своими впечатлениями об интереснейших научных экспедициях в зауральскую глубинку и современных проблемах исследования народного творчества.

Заслуженный коллектив народного творчества фольклорный ансамбль «Цветень» не только порадует исполнительским мастерством, но и раскроит секреты своей деятельности по популяризации народной музыки.

Напомним, что в целях популяризации народного искусства и сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей» 2022 год был объявлен Годом культурного наследия народов России. В рамках тематики года по всей стране проходят фестивали, ярмарки, тематические выставки, лекции, мастер-классы, концерты творческих коллективов.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.