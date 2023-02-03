Выставки, мастер-классы, спектакли. Курганцев ждут насыщенные выходные.

Итак, начнем с библиотеки имени Югова, где в субботу соберутся члены шахматного клуба «Друзья Леонова». С 10:00 до 17:00 в библиотеке начнется массовое паломничество на фотовыставки «Юговка в объективе» и «Зауралье крупным планом». Вход свободный.

В библиотеке им. В.Г. Короленко в 11:00 открывается фестиваль короткометражных фильмов о Великой Отечественной войне, по плану работы клуба библиотеки «Тифлокинозал».

Кто еще ни разу не был в планетарии в Курганском областном краеведческом музее. Ради интереса посетите это заведение, где вам расскажут о звездах, галактиках и туманностях и устроят «Большое космическое путешествие». Учтите, что на такие мероприятия дети до 6 лет не допускаются. (6+). Рассказ о звёздах, , а также демонстрация небесных явлений. Платно.

Курганский областной Дом народного творчества подготовил выставки «Музей музеев», «Живая механика да Винчи!» Выставки можно посетить, расплатившись Пушкинской картой. Групповое посещение. А С 1 по 12 февраля можно посетить квиз «Леонардо да Винчи», однако это можно сделать только по предварительной записи.

Курганский областной художественный музей им. Г. А. Травникова организует платные занятия группы «Родничок» для детей 4-6 лет.

С 10:00-18:00 в музее Травникова пройдет экскурсия по выставке «А мне по душе Зауралье» к 80- летию образования Курганской области

В это же время можно посетить выставки «Геннадий Иванчин. Грани творчества» «Макеты кораблей» и экспозицию «Таинственный мир русских икон» .

Дом-музей В.К. Кюхельбекера приглашает в 11:00 часов на лекцию к 80-летию Курганской области «Горжусь тобой, родное Зауралье!».

В Музее истории города можно побывать на экскурсиях по музею «Истории старого города», «Развитие Кургана как торгового и промышленного центра Сибири».

Библиотека им. В.Ф. Потанина по улице Куйбышева приглашает на мастер-класс «Народная игровая кукла для мальчиков «Кулачник». Самое главное – это мероприятие бесплатное,

Зато за занятия по игре на гитаре в Потанинке, а также мастер-классы «Рисование гуашью песика», «Валяние мышки из шерсти и занятия по нейрографике придется заплатить.

Дом-музей декабристов ждет курганцев в 11:00 на тематическое платное мероприятие: «Есть такая профессия - родину защищать».

В Театре кукол Гулливер в 11 и 13 часов состоится спектакль «Ангелочек».

В Малом зале КОМК им. Д.Д. Шостаковича пройдёт сольный концерт студентки 4 курса специальности «Инструменты народного оркестра» Нины Михалевой (класс Е.С.Коркиной). Вход свободный.

Курганский театр драмы ждет горожан и гостей областного центра на детективную комедию «Не в деньгах счастье»

И наконец, Шадринский драматический театр порадует зрителя спектаклем Я. Пулинович «Жанна» - долгая и счастливая жесть».