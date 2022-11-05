Юговка поможет зауральцам научиться танцевать

Юговка представляет учебные пособия, которые пополнят ваш информационный багаж, улучшат технику движений в полюбившемся вам танце. Обзор окажет специалистам неоценимую услугу в учебном процессе.

Танец- способ выражения чувств посредством движения, жеста, пластики и мимики, он сопровождает все стороны нашей жизни. И если во всем мире существует языковый барьер, то язык танца – уникален и понятен. Танец используется как способ самовыражения, социального общения, как состязательный вид спорта и показательный вид искусства.

Александрова, Наталья Анатольевна. Вальс. История и школа танца : учебное пособие / Н. А. Александрова, А. Л. Васильева, 2021. - 221, [3] с.

Вальс – один из любимых стандартных танцев. Это танец на все времена для самых романтических и счастливых моментов в жизни человека. За двести лет истории с момента рождения танца, описанном в книге, мода менялась множество раз, а вальс – остался и сегодня продолжает совершенствоваться. В издании даётся описание техники различных исторических и бальных видов вальса (лендлер, немецкий, английский, венгерский вальсы, миньон, фигурный вальс, алеман, турбильон, ява и другие). Авторы учебного пособия сопроводили свой материал иллюстрациями, фотографиями, дополнили нотными примерами. И что особенно интересно, авторы включили несколько фрагментов из мировой художественной литературы описания или упоминания о вальсе. Книга снабжена диском в формате DVD с обучающим материалом, списком использованной литературы и сведениями об авторах. Издание может быть интересно как широкому кругу любителей танца, так и специалистам, обучающимся в различных хореографических и театральных учебных заведениях, танцевальных клубах.

Александрова, Наталья Анатольевна. Джаз-танец: пособие для начинающих : учебное пособие / Н. А. Александрова, Н. В. Макарова, 2021. - 187, [5] с.

Одно из ведущих мест в современной культуре занимает джазовый танец. Зародившись в недрах африканской и американо-негритянской культуры, он получил широкое распространение и в Европе. В нашей стране джаз-танец долгое время не развивался, так как практически отсутствовала всякая информация о нём. Его удивительная особенность сочетаться с другими видами хореографии даёт возможность создания оригинальных хореографических произведений.

В первой части книга рассказывает о путях развития современного джазового танца как за рубежом, так и в России. Во второй – отражает практический педагогический опыт авторов и предлагает упражнения по разным видам техники танца. Учебное пособие ориентировано на начальный уровень подготовки. Студентам специальных учебных заведений, танцорам, участникам художественной самодеятельности и начинающим педагогам большим подспорьем будет видеозапись на диске в формате DVD. Книга снабжена списком литературы, изданной в России и за рубежом, фотографиями основных движений и поз.

Есаулов, Игорь Григорьевич. Народно-сценический танец : учебное пособие / И. Г. Есаулов, К. А. Есаулова, 2020. - 207,[1] с.

Народный танец - один из древнейших видов искусства, результат коллективного творчества различных народов. А народно-сценический танец – это «аранжированный» фольклорный материал, преобразованный, обработанный хореографом, балетмейстером и исполнителем в образно-характерную форму. Представленная книга является полным курсом методического пособия по народно-сценическому танцу на основе программ хореографических учебных заведений. Будет полезна педагогам-практикам, балетмейстерам, руководителям хореографических коллективов разных уровней, студентам. Пособие рассчитано на серьёзную целевую аудиторию, материал даётся компактно, насыщенно и методично, движения – в динамике их развития и в возможных сочетаниях с другими движениями и элементами. В пособии дан широкий круг народных танцев: европейские, славянские, кавказские, азиатские.

Матвеев, Валерий Федорович. Русский народный танец : теория и методика преподавания : учебное пособие / В. Ф. Матвеев, 2019. - 251, [5] с.

С древних времен и по сей день русский народный танец был одним из самых любимых видов искусства. «Народный танец» как предмет обучения в России возник в конце XIX века для исполнения «характерных танцев» в балетах. После ряда нововведений и политических событий народный танец (в том числе и русский народный) сформировался в учебную дисциплину различных учебных заведений. В данном учебном пособии даются основы элементов русского народного танца, характер их исполнения, методика преподавания. Издание состоит из трех частей – по году обучения. В первой части дано описание основных танцевальных движений, во второй и третьей – их более сложные варианты. Книга предназначена специалистам танцевальной сферы и студентам.

Платонова, Олеся Александровна. Lasalsa. Сальса как феномен латиноамериканской культуры : учебное пособие / О. А. Платонова, 2020. - 231, с.

Сальса – это острый испанский соус. А танец «LaSalsa»– это смесь слова, музыки и танцев Латинской Америки, джаза Нью-Йорка, а затем и Европы. «Рождённый» в ХХ веке, в ХХIэтот танец распространился почти по всем континентам. Учебное пособие представляет собой фундаментальный исследовательский труд об одном из самых зажигательных латиноамериканских танцев. В книге автор анализирует танец как феномен, раскрывая во всей полноте и многообразии, выявляет истоки танца, историю его развития, особенности музыки, приводя нотный материал для примера. Часть учебного пособия посвящена жанрово-стилевому диалогу сальсы и академической музыки. В издании приведён большие списки литературы и терминов. Материал в книге может быть использован специалистами, занимающимися исследованиями в данной области, а также широкому кругу любителей латиноамериканской музыки и танцев.

Независимо от ваших музыкальных вкусов и степени подготовки, вы непременно найдете тот танец, который вам окажется наиболее близким. И вовсе не обязательно быть отличным танцором, чтобы наслаждаться музыкой, движением, общением с людьми, атмосферой, создающейся во время танца. Надо просто танцевать от души, слушая ритмы музыки и биение сердца. А ещё танцы очень полезны для поддержания умственного и физического здоровья.

Людмила Гацевич, ведущий библиограф зала музыкально-нотной литературы Курганской областной универсальной научной библиотеки имени А. К. Югова.Фото Валерии Крапивиной.

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