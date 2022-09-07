Юговка расскажет курганским читателям о японской культуре

«Киото: Старая столица» – так называется мини - выставка Курганской областной универсальной научной библиотеки имени Югова, посвященная древней японской столице и современному городу Киото.

В экспозиции – куклы, выполненные уважаемыми курганскими мастерами, работы в техниках оригами и айрис-фолдинг. Экспонаты рассказывают о придворной жизни в императорском дворце в эпоху раннего средневековья, прекрасных поэтессах эпохи Хэйан, театральной и музыкальной традициях позднего средневековья и современных мацури на улицах Старой столицы, сообщает пресс-служба Юговки.

Выставка будет работать в зале гуманитарной литературы Юговки до конца сентября.

А 10 сентября, в 12:00 в Юговке пройдёт Всемирный день журавля, который отмечается 13 сентября. Гости библиотеки узнают о том, какие виды журавлей встречаются в мире и нашей стране, какие интересные сказки и легенды о журавлях существуют в русской и японской фольклорной традиции.

Также гости научатся работать в древнем японском искусстве оригами, создадут из листа бумаги фигурку котобуки-цуру – праздничного журавлика. И нарисуют портрет пернатого красавца на рисовой бумаге тушью в технике суми-э.

Вход на выставку свободный.

Фото с официальной страницы Курганской областной универсальной научной бибилиотеки им. А.К. Югова в социальной сети «ВКонтакте»/

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