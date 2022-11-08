Юмористы со всей области едут в Далматово шутить про учителей

Фестиваль КВН «Лапша» пройдёт в городе Далматово 7 декабря.

Принять участие могут команды организаций и учреждений Далматовского округа, а также приезжие коллективы. Организаторы будут рады гостям. Единственное условие – возраст участников – от 12 лет.

Участников ожидают музыкальный конкурс (домашнее задание) и фоторазминка. Тема игры: «Учитель по-новому».

Заявки на участие в фестивале принимаются до 23 ноября на электронный адрес: rdkdc@mail.ru (Заявка «Лапша-2022»). Дополнительную информацию можно получить по телефону 89080099140 (Кузнецова Елена Николаевна).

Молодёжный портал Зауралья сообщает, что организаторами фестиваля выступили Далматовский районный культурно-досуговый центр, Управление по делам образования, культуры, молодёжи и спорта администрации Далматовского района.

Добавим, что сегодня, в Международный день КВН, лучшие школьные и студенческие команды Кургана встретились на музыкальном фестивале в филармонии.

Фото из группы vk.com/prospekt45.