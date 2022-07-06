Юные художники Кургана посвятили свои работы будням пожарных

Сотрудники областного чрезвычайного ведомства провели конкурс рисунков среди учащихся отдела изобразительного искусства Детской школы искусств имени Громова города Кургана.

По информации Главного управления МЧС России по Курганской области, юные таланты в возрасте от 6 до 16 лет представили 26 работ. Ребята выбирали самые разные техники: акварель, гуашь, карандаш и не ограничивались одним жанром – представили на конкурс яркие и живые портреты, пейзажи, сцены тушения пожара и спасения животных и людей из огня, последствия детских шалостей с огнем. Яркие работы ребят можно увидеть на выставке, которая открылась в Детской школе искусств имени Громова, сообщили в пресс-службе администрации города.

В рамках конкурса преподаватели детской школы искусств провели мастер-класс по изготовлению композиции «МЧС спешит на помощь». Коллективная работа также украсила выставку.

Сейчас перед жюри конкурса стоит непростая задача по определению лучших работ. Всех участников творческого состязания в ближайшее время ждет увлекательная экскурсия в Центр противопожарной пропаганды, расположенный в Главном управлении МЧС России по Курганской области. Там же пройдет торжественное награждение победителей и призеров конкурса рисунков.

Добавим, что 18 июля 2022 года государственному пожарному надзору в России исполняется 95 лет.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Курганской области.

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