Юные художники Кургана проиллюстрировали новое издание сказок Пушкина

Работы учащихся Детской школы искусств им. В.А.Громова - в числе победителей Всероссийского конкурса-фестиваля детского художественного творчества «Пушкинский венок». Он проводился при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Конкурс приурочен к празднованию 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

В конкурсе приняли участие юные художники со всех регионов России. Возраст участников - от 6 до 16 лет. Творческое испытание проводилось в режиме «блиц» – все работы участники выполняли в ограниченное время. Задание каждый конкурсант получал в виде «гаданий на томике Пушкина»: самостоятельно выбирал в виртуальном «пушкинском томике» задание – страницу и строку с одной из цитат поэта, которую ему необходимо было нарисовать.

Подведение итогов конкурса состоялось в октябре в поселке Томаровка Белгородской области. Работы курганских учащихся Детской школы искусств им.В.А.Громова победили в нескольких номинациях.

В номинации «Иллюстрация» обладателями ГРАН-ПРИ конкурса стали работы Артёма Димова, Варвары Возчиковой, Данила Соколова и Алены Живцовой. Ребята занимаются у преподавателей школы искусств Александры Речкиной и Веры Ершовой. Кроме того, Артем Димов стал дипломантом второй степени в номинации «Живопись».

По положению конкурса-фестиваля работы победителей проиллюстрируют новое издание книги «Сказки А.С. Пушкина». Часть тиража будет распределена между участниками конкурса в качестве наградной атрибутики, а другая часть отправится в библиотечные фонды детских домов, интернатов и детских библиотек Белгородской области в качестве благотворительной акции.

Фото с сайта администрации Кургана.

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