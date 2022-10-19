Юные курганцы покажут своё мастерство на конкурсе хореографии

Управление культуры Курганской области и Курганский областной колледж культуры приглашают принять участие в XIV региональном конкурсе хореографии «Хрустальный башмачок», который состоится 24 ноября в колледже культуры.

Конкурс проходит в два этапа: первый этап - отбор участников - до 16 ноября 2022 года, конкурсные просмотры по видеоматериалу, отправленному вместе с заявкой участников; второй этап - 24 ноября, гала-концерт.

К участию в конкурсе допускаются обучающиеся хореографических отделений детских школ искусств, музыкальных школ Курганской области, студенты профессиональных образовательных организаций. Конкурс для ДШИ и ДМШ проводится по следующим номинациям: класс-концерт; соло; дуэты; трио; малые формы хореографии (до 6 человек); ансамбль до 10 человек; ансамбль до 20 человек

Конкурс проводится по следующим направлениям: классический танец; народно-сценический танец; стилизованный народный танец; бальный (сценический) танец; современный танец; эстрадный танец. Конкурс для студенческих коллективов профессиональных образовательных организаций проводится по двум номинациям: исполнительское мастерство; постановочная работа.

Участники конкурса, ставшие лауреатами в номинации «Малые формы хореографии» средних и старших возрастных групп, в номинации «Исполнительское мастерство», «Постановочная работа» молодежной возрастной группы могут претендовать на соискание областной стипендии Управления культуры Курганской области «Юные дарования Зауралья», на участие в областной профильной смене. Победители конкурса в возрасте от 14 до 20 лет могут быть рекомендованы на присуждение премий для поддержки талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта «Образование».

Положение и форма заявки размещены на официальном сайте колледжа cultura45.ru в разделе «Конкурсы и фестивали».

Для участия в конкурсе необходимо оформить заявку и отправить её в Курганский областной колледж культуры до 15 ноября 2022 года по адресу: 640003, г. Курган, ул. Победы, 10, каб. 211. e-mail: angelplie@yandex.ru. Решение организационных вопросов по телефону +7 (3522) 44-74-13, +7 (991) 467-57-54, Ефремова Софья Николаевна, художественный руководитель, e-mail: konsert.kokk@yandex.ru.

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