Юные вокалисты Зауралья исполнят «Главные детские песни 3.0»

Музей Победы пригласил юных исполнителей из Курганской области к участию во всероссийском проекте «Главные детские песни 3.0». Детские вокальные коллективы и индивидуальные исполнители со всей страны могут попробовать свои силы и показать талант в уникальном музыкальном конкурсе. Победители получат возможность осуществить профессиональную запись песен для музыкального альбома, сняться в анимированных музыкальных видео, а также отправиться на летнюю тематическую смену.

Мария Котомина, специалист Музея Победы по связям с общественностью, пояснила:

- Организаторы приглашают конкурсантов в возрасте от 7 до 14 лет подготовить видеозапись исполнения песни гражданско-патриотической тематики, объединяющие поколения, песни о вечных ценностях. Музыкальный проект ориентирован на формирование у подростков интереса к истории и культуре своей страны.

Заявки принимаются до 13 ноября, итоги заочного отбора будут подведены не позднее 20 декабря. Второй этап конкурса пройдет в Музее Победы в 2023 году.

Отборочный тур вокалистов в рамках проекта «Главные детские песни 3.0» проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и радиостанции «Детское радио».

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