Зауральцам покажут историю в лицах

В Курганском областном краеведческом музее 6 февраля откроется выставка «Курганская область: история в лицах», посвящённая 80-летию со дня образования Курганской области.

Выставочный проект расскажет о наших земляках, внесших достойный вклад в различные сферы жизни региона. Через призму судеб, творческого и трудового пути человека музейное собрание проиллюстрирует всё многообразие исторического развития нашей малой родины: церковь, наука, промышленность, транспорт, строительство, сельское хозяйство, медицина, спорт, культура. Особое внимание в рамках выставочного проекта будет уделено вкладу зауральцев в дело Великой Победы, сообщили в пресс-службе Управления культуры Курганской области.

Выставка будет способствовать основным целям патриотического воспитания обучающихся и молодежи, а также станет востребована в рамках большинства краеведческих программ.