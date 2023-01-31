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Зауральцам покажут историю в лицах

Выставка откроется в краеведческом музее

31 января, 2023 - 16:28

В Курганском областном краеведческом музее 6 февраля откроется выставка «Курганская область: история в лицах», посвящённая 80-летию со дня образования Курганской области.

Выставочный проект расскажет о наших земляках, внесших достойный вклад в различные сферы жизни региона. Через призму судеб, творческого и трудового пути человека музейное собрание проиллюстрирует всё многообразие исторического развития нашей малой родины: церковь, наука, промышленность, транспорт, строительство, сельское хозяйство, медицина, спорт, культура. Особое внимание в рамках выставочного проекта будет уделено вкладу зауральцев в дело Великой Победы, сообщили в пресс-службе Управления культуры Курганской области. 

Выставка будет способствовать основным целям патриотического воспитания обучающихся и молодежи, а также станет востребована в рамках большинства краеведческих программ.

31 января, 2023 - 16:28

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