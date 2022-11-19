Зауральцам предлагают прочесть пять книг о патриотизме и истории

В своем ноябрьском обращении Президент России Владимир Владимирович Путин закрепил понятие «традиционные ценности», под которым понимаются нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе единого культурного пространства страны. Примерами таких ценностей являются: патриотизм, вера, семья, история и единство народов России. Особая роль в формировании традиционных ценностей отводится вере, и вклад всех основных религий немаловажен.

На традиционные ценности, в первую очередь, должны оглядываться в образовании, работе с молодежью, культуре, науке, межнациональных отношениях и СМИ.

Книга – первая помощница для изучения мира, хранящая в себе богатства всех народов, и машина времени, которая расскажет о прошлом, настоящем и будущем.

«Петр Великий – патриот и реформатор», А. Половцов.

Историки писали о Петре I много и часто: его жизнь и деяния становились предметом научных исследований, художественной прозы, поэтических произведений. А его облик многократно отражался в изобразительном искусстве – скульпторы не могли не показать могущество императора в гипсе.

К Петру I обратился и специалист по изучению языков и культуры Востока, этнограф, собиратель и коллекционер, Александр Половцов. К изучению личности Петра Великого автор пришел в 30-е годы прошлого века, написав свое исследование на основе малоизвестного в то время дневника камер-юнкера Фридриха Вильгельма фон Берхгольца.

«История русской культуры» в 2 частях, Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова.

История русской культуры формировалась долгие века, передавая свои традиции и обычаи из поколения в поколение, меняясь и приобретая новые интересные детали. Поэтому «История русской культуры» охватывает весь её исторический путь: от древности и Средневековья - до современности. В учебнике представлен детальный анализ различных факторов, повлиявших на развитие становление культуры в России, – политических, экономических, социальных и духовных.

«История культуры» позволяет увидеть цельную картину культурно-исторических эпох и понять логику культурных изменений. Учебник разделен на две части. В первой включены разделы о культурном мире русского Средневековья, начала Нового времени и 19 века. А во второй части рассмотрена русская культура Нового времени, культурные поиски Новейшего времени и современности.

«Воспитание толерантности у младших школьников», С. А. Герасимов, И. З. Сковородкина.

Многие современные исследователи отмечают необходимость воспитания толерантности у детей. Ведь именно в младшем школьном возрасте создаются наиболее благоприятные условия для формирования терпимости как качества личности и как принципа взаимодействия между людьми.

Учебное пособие посвящено раскрытию теоретических и прикладных аспектов решения проблемы воспитания толерантности у детей, в частности младшего школьного возраста. Здесь представлена методология решения проблемы формирования толерантности и воспитания в духе мира, ненасилия, прав человека и любви к окружающим.

«Мироведение», Л. В. Сурова.

«Мироведение» представляет собой комплекс авторских методических разработок по духовному воспитанию и образованию детей и юношества. Цель этой книги – познакомить ребенка с жизнью в свете христианского Предания. Рассказать о мире, о Боге, о человеке, раскрыть многообразие жизни, дать ощутить свободу выбора человека и ответственность его за свои дела.

Книга адресована родителям и педагогам, которые интересуются методикой духовного воспитания и развития личности.

«100 лучших мест России».

«100 лучших мест России» – своеобразный путеводитель по самым красивым уголкам России. Книга показывает и рассказывает об известных и наиболее посещаемых туристами местах нашей страны, знаменитых культурно-исторических памятниках, архитектурных шедеврах, богатой природе и других достопримечательностях. А также поможет подготовиться к путешествию: сориентироваться в том, когда лучше всего планировать поездку, что обязательно стоит посмотреть, как удобнее добраться до того или иного места. В издании представлены ведь карты, справочные материалы и подробная информация об уникальных красотах России.

Анна Кислицина, библиотекарьзала гуманитарной литературы библиотеки имени А. К. Югова, фото Валерии Крапивиной.