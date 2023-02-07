Зауральцам предлагают прочитать на камеру произведения Ушинского

В Курганской области стартовали «Недели К.Д. Ушинского». Мероприятия, которые будут проходить в муниципалитетах с 6 по 19 февраля, посвящены 200-летию со дня рождения великого русского педагога, писателя, родоначальник научного подхода к педагогике в России.

Молодым курганским учителям в эти дни предлагают принять участие в акции «Народные идеи на века: азбука педагогики», которая проходит в дистанционной форме на платформе группы «Молодые педагоги Зауралья» в социальной сети «Вконтакте».

Департамент образования и науки намерен устроить флешмоб с рабочим названием «Читаем Ушинского». В ходе акции в социальных сетях на страницах официальных пабликов организаторы будут знакомить наших читателей с рассказами Ушинского.

К флешмобу разрешили присоединиться и взрослым, и детям. Для этого нужно на камеру прочитать одно из небольших произведений писателя и выложить видео с хештегами #НеделиУшинского45 #ГодПедагогаНаставника #ГПН.

В дни проведения Недели Ушинского в официальных группах читайте известные цитаты русского педагога.