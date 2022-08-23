Зауральцам предлагают сделать фото у реки

Зауральцев приглашают к участию во Всероссийском экологическом конкурсе «Береги берег» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Конкурс организовала медиагруппа «Комсомольская правда», Минприроды РФ и акцией «Вода России».

В администрации города Кургана озвучили условия. Нужно сделать фотографию своего любимого водоёма, признаться ему в любви с указанием названия и поделиться фото в соцсетях с хэштегом #БерегиБерег_Челлендж.

Конкурс проводится по 31 августа 2022 года. Работы принимаются до 29 августа и оцениваются жюри. Имена победителей будут опубликованы на сайте и в социальных сетях медиагруппы «Комсомольская правда», а также «Воды России» (чистыйберег.рф.). Организаторами выступили администрация города Кургана и Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области.

Более подробная информация размещена в сообществе «Берег добрых дел».

Фото из социальной сети ВКонтакте сообщества «Берег добрых дел».