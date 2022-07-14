Зауральцам предлагают смастерить поделки из мусора

Может ли мусор стать чем-то прекрасным? Современные художники и другие деятели искусств уверены, что да — если использовать отходы как материал для арт-объекта. Региональный оператор по обращению с ТКО в Курганской области ООО «Чистый город» приглашает жителей региона к участию в зауральском конкурсе

трэш-арта «Немусор». Ознакомиться с Положением можно на официальном сайте компании и в социальных сетях.

Цель конкурса — формирование разумного подхода к потреблению и сокращению объема отходов за счёт творческого осмысления и использования бросового материала для создания произведений декоративно-прикладного искусства, арт-объектов.

Участникам предлагают представить на конкурс плоский или объёмный арт-объект, выполненный из материалов, которые можно использовать в качестве вторсырья (металл, пластик, дерево, стекло, текстиль, макулатура). Размеры конкурсных работ — от 20 см х 20 см х 5 см. Арт-объект может быть как мобильным, так и стационарным (непереносным), созданным индивидуальным исполнителем или творческой группой, в том числе семьёй. При оценивании будут учтены оригинальность идеи, мастерство исполнения, качество и эстетика оформления конкурсных работ.

Конкурс пройдёт с 18 июля по 13 сентября 2022 года. Подать заявку можно до 31 августа. К участию приглашаются как профессиональные художники и члены художественных объединений и студий, так и любители всех возрастов. Подведение итогов и награждение победителей приурочат к трёхлетию с дня подписания Соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Курганской области между Правительством региона и ООО «Чистый город». Призёров выберет компетентное жюри из числа представителей сферы культуры, общественных деятелей, экологических активистов и журналистов. Кроме того, в социальной сети «ВКонтакте» состоится зрительское голосование. Все участники конкурса получат соответствующие сертификаты, победителям вручат памятные подарки от организатора и партнёров конкурса.

Информационные партнёры конкурса — ИД «Новый мир» и медиахолдинг «Область 45».

* Трэш-арт в переводе с английского — «мусорное искусство» — направление

в современном искусстве, которое связано с включением мусора (вторсырья) в арт-объект, либо с созданием творчества исключительно из полезных фракций отходов (вторсырья). Искусствоведы отмечают, что творчество художников, работающих в этом направлении, призвано привлечь внимание к ответственному отношению людей к потреблению и необходимости защиты экологии от человеческого воздействия.