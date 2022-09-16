Зауральцам расскажут о птицах и таинственном мире русских икон

Управление культуры Курганской области подготовило афишу мероприятий на 17 сентября.
Библиотека имени А. К. Югова.
С 10:00 до 17:00 в Виртуальном концертном зале работает выставка Народного художника России Германа Травникова «Дом и дороги». Вход свободный.
В 11:00 в библиотеке покажут советский двухсерийный музыкальный детский фильм «Пеппи Длинный чулок» (1984 г.). (Вход свободный). Вход свободный.
Музей истории города.
С 10.00 до 17.00 можно пройти на экскурсию по музею
«Развитие Кургана как торгового и промышленного центра Сибири». Платно.
Дом-музей декабристов.
В 11:00 пройдет мастер-класс «Яблоки». Вход платный. Предварительная запись.
Краеведческий музей.
В 12:00 пройдет тематическая экскурсия «Разнообразие животного мира Курганской области». Платно.
Курганский областной художественный музей им. Г.А. Травникова.
В 10:00 и 11:00 часов будет работать студия детского творчества «Родничок» 4 +(вход платный).
В 13:00 состоится мастер-класс по интуитивной живописи гуашью «Аттракцион» 8+ (вход платный).
Действующие выставки: «Таинственный мир русских икон» и выставка макетов кораблей Владимира Зорина.
Вход на выставки платный.
Курганский областной Дом народного творчества.
С 10 до 18 часов можно посетить выставки: «Without limits», «Первозданная Россия» и «Музей музеев».
Работает выставка - зоопарк «ZOOLEND».
Вход на все выставки платный.
Библиотека им. В.Ф. Потанина.
По ул. Куйбышева, 43 можно посетить выставку рукописных книг «Книга-путешественница» от Мурманской областной библиотеки. Вход свободный.
В 11.00 состоится субботний показ киножурнала «Ералаш».
Вход свободный.
По ул. Криволапова, 50 состоится субботний показ киножурнала «Ералаш». Начало в 11.00. Вход свободный.
В 11.30 мастер-класс по рисованию «Горный осенний пейзаж». Платно.
В 12.00 часов пройдет платный мастер-класс по валянию. Платно.
Театр кукол «Гулливер».
17 сентября в 11-00 во Дворце культуры машиностроителей в Малом зале состоится спектакль «Золушка». Платно.
Дом-музей В.К. Кюхельбекера.
В 11:00 на открытой площадке перед музеем ко Дню работников леса пройдёт экспериментальный скетчинг «Под сенью лесов» (полезная информация о лесах Зауралья, рисунок, выполненный в необычной технике, эффектный снимок в осенней фотозоне). Бесплатно.
Город Шадринск
Центр русской народной культуры «ЛАД» приглашает гостей и жителей Шадринска на Сказочный фестиваль Елены Прекрасной, который пройдет на территории усадьбы купца М.Г. Густомесова (ул. Луначарского, 13). В программе веселые игры, квесты со сказочными героями, мастер-классы и концертные номера от детских творческих коллективов Центра «ЛАД». Начало в 12 часов. Платно.
ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ
Курганский театр драмы.
В 11:00 состоится спектакль-променад «По улицам Кургана. Сквозь летопись времён». Во время путешествия будет охвачена большая территория города с посещением исторических мест и музеев. Платно.
Краеведческий музей.
С 14:00 до 15:00 будет работать открытая площадка практикум юного орнитолога «Птицы и их гнёзда».
Рассказ об отличительных особенностях птиц, обитающих на территории Курганской области, работа с идентификационным справочником, сопоставление птиц и гнезд». Бесплатно.
Дом-музей декабристов.
В 15:00 начнет работу открытая площадка «Добрый обыЧАЙ».
Отдохните от городской суеты в уютном дворике музея за чашкой ароматного чая. Вход свободный.
В 15.00 на открытой площадке ЦКиД «Спутник» пройдет концертно-игровая программа «Усатые, полосатые». Бесплатно.
С 12 часов на Троицкой площади состоится чествование лучших работников, проживающих в сельской местности.
В этот день на площади расположатся несколько тематических площадок: фотозоны со снопами и дарами осени, мастер-классы от кузнецов и ремесленников. Здесь же развернется аллея травников, производителей меда и улица гостеприимства от Туристко-информационного центра Курганской области.
Самых маленьких жителей нашего региона порадует контактный зоопарк и детская площадка с ростовыми куклами.
Районы Курганской области примут участие в конкурсе на лучшую кашу «Каша из топора». Отведать кашу и проголосовать за лучший рецепт сможет любой желающий. А Зауральские красавицы в этот день продемонстрируют не только костюмы в русском стиле, но и главный символ женской красоты на Руси - свою длинную косу.
Музыкальную программу откроет выступление Куртамышского района в 12 часов.
Ярким акцентом праздника станет концерт наших гостей из города Екатеринбург - танцующего оркестра «Уралбэнд», который дважды отмечен в «Книге рекордов Гиннеса». Начало в 13 часов.
Главным подарком для тружеников села станет выступление принцессы фолка – «Пелагеи» (г. Москва). Концерт начнется в 16 часов.
Фото Николая Пушилина.
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