Зауральцам расскажут о птицах и таинственном мире русских икон

Управление культуры Курганской области подготовило афишу мероприятий на 17 сентября.

Библиотека имени А. К. Югова.

С 10:00 до 17:00 в Виртуальном концертном зале работает выставка Народного художника России Германа Травникова «Дом и дороги». Вход свободный.

В 11:00 в библиотеке покажут советский двухсерийный музыкальный детский фильм «Пеппи Длинный чулок» (1984 г.). (Вход свободный). Вход свободный.

Музей истории города.

С 10.00 до 17.00 можно пройти на экскурсию по музею

«Развитие Кургана как торгового и промышленного центра Сибири». Платно.

Дом-музей декабристов.

В 11:00 пройдет мастер-класс «Яблоки». Вход платный. Предварительная запись.

Краеведческий музей.

В 12:00 пройдет тематическая экскурсия «Разнообразие животного мира Курганской области». Платно.

Курганский областной художественный музей им. Г.А. Травникова.

В 10:00 и 11:00 часов будет работать студия детского творчества «Родничок» 4 +(вход платный).

В 13:00 состоится мастер-класс по интуитивной живописи гуашью «Аттракцион» 8+ (вход платный).

Действующие выставки: «Таинственный мир русских икон» и выставка макетов кораблей Владимира Зорина.

Вход на выставки платный.

Курганский областной Дом народного творчества.

С 10 до 18 часов можно посетить выставки: «Without limits», «Первозданная Россия» и «Музей музеев».

Работает выставка - зоопарк «ZOOLEND».

Вход на все выставки платный.

Библиотека им. В.Ф. Потанина.

По ул. Куйбышева, 43 можно посетить выставку рукописных книг «Книга-путешественница» от Мурманской областной библиотеки. Вход свободный.

В 11.00 состоится субботний показ киножурнала «Ералаш».

Вход свободный.

По ул. Криволапова, 50 состоится субботний показ киножурнала «Ералаш». Начало в 11.00. Вход свободный.

В 11.30 мастер-класс по рисованию «Горный осенний пейзаж». Платно.

В 12.00 часов пройдет платный мастер-класс по валянию. Платно.

Театр кукол «Гулливер».

17 сентября в 11-00 во Дворце культуры машиностроителей в Малом зале состоится спектакль «Золушка». Платно.

Дом-музей В.К. Кюхельбекера.

В 11:00 на открытой площадке перед музеем ко Дню работников леса пройдёт экспериментальный скетчинг «Под сенью лесов» (полезная информация о лесах Зауралья, рисунок, выполненный в необычной технике, эффектный снимок в осенней фотозоне). Бесплатно.

Город Шадринск

Центр русской народной культуры «ЛАД» приглашает гостей и жителей Шадринска на Сказочный фестиваль Елены Прекрасной, который пройдет на территории усадьбы купца М.Г. Густомесова (ул. Луначарского, 13). В программе веселые игры, квесты со сказочными героями, мастер-классы и концертные номера от детских творческих коллективов Центра «ЛАД». Начало в 12 часов. Платно.

ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ

Курганский театр драмы.

В 11:00 состоится спектакль-променад «По улицам Кургана. Сквозь летопись времён». Во время путешествия будет охвачена большая территория города с посещением исторических мест и музеев. Платно.

Краеведческий музей.

С 14:00 до 15:00 будет работать открытая площадка практикум юного орнитолога «Птицы и их гнёзда».

Рассказ об отличительных особенностях птиц, обитающих на территории Курганской области, работа с идентификационным справочником, сопоставление птиц и гнезд». Бесплатно.

Дом-музей декабристов.

В 15:00 начнет работу открытая площадка «Добрый обыЧАЙ».

Отдохните от городской суеты в уютном дворике музея за чашкой ароматного чая. Вход свободный.

В 15.00 на открытой площадке ЦКиД «Спутник» пройдет концертно-игровая программа «Усатые, полосатые». Бесплатно.

С 12 часов на Троицкой площади состоится чествование лучших работников, проживающих в сельской местности.

В этот день на площади расположатся несколько тематических площадок: фотозоны со снопами и дарами осени, мастер-классы от кузнецов и ремесленников. Здесь же развернется аллея травников, производителей меда и улица гостеприимства от Туристко-информационного центра Курганской области.

Самых маленьких жителей нашего региона порадует контактный зоопарк и детская площадка с ростовыми куклами.

Районы Курганской области примут участие в конкурсе на лучшую кашу «Каша из топора». Отведать кашу и проголосовать за лучший рецепт сможет любой желающий. А Зауральские красавицы в этот день продемонстрируют не только костюмы в русском стиле, но и главный символ женской красоты на Руси - свою длинную косу.

Музыкальную программу откроет выступление Куртамышского района в 12 часов.

Ярким акцентом праздника станет концерт наших гостей из города Екатеринбург - танцующего оркестра «Уралбэнд», который дважды отмечен в «Книге рекордов Гиннеса». Начало в 13 часов.

Главным подарком для тружеников села станет выступление принцессы фолка – «Пелагеи» (г. Москва). Концерт начнется в 16 часов.

Фото Николая Пушилина.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.