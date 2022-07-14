Зауральцев приглашают принять участие в конкурсе к Дню строителя

Курганский областной Дом народного творчества приглашает жителей региона принять участие в конкурсе декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Курганская область: строим будущее», приуроченному к празднованию Дня строителя.

В конкурсе могут принять участие желающие любого возраста. Организаторы заинтересованы как в традиционных, так и в современных творческих подходах для решения целей и задач конкурса. Приветствуются работы с использованием современных технологий (3D принтер, лазерная резка, компьютерная машинная вышивка, макетирование зданий и сооружений будущего).

Срок подачи заявок с 14 июля по 12 августа 2022 года. Выставка конкурсных работ пройдёт на праздничном мероприятии 14 августа 2022 года в Центральном парке культуры и отдыха в городе Кургане.

15 августа 2022 года будут подведены итоги конкурса и опубликованы на официальной странице Курганского областного Дома народного творчества в социальной сети «ВКонтакте».

Всем участникам необходимо ознакомиться с порядком проведения конкурса и формами документов для участия, которые указаны в положении.