Зауральцев приглашают в театр и на мастер-классы

Управление культуры Курганской области подготовило афишу на субботу, 19 ноября.

Дом-музей В.К. Кюхельбекера.

В 11:00 пройдет интерактивное занятие «Что умели наши бабушки»: традиционные для Зауралья женские промыслы, заботы холодного времени года, хлопоты (с мастер-классом), 5+. Платно.

Последние дни работает выставка археологических находок «Археология рядом» 0+. Платно.

Дом-музей декабристов.

В 11:00 мастер-класс «Мишутка»,12+

Вход платный. Оплата возможна по Пушкинской карте.

Курганский областной краеведческий музей.

В 12.00 пройдет познавательное занятие «Книжки-малышки» по коллекции миниатюрных советских изданий из фондов КОКМ (6+).

Вход платный.

В 15.00 тематическая экскурсия «Природа родного края» (6+). Вход платный. Возможна оплата билетов по Пушкинской карте.

Курганский театр драмы.

В 18 часов спектакль «Ханума»,12+.

Пушкинская карта.

Музей истории города.

С 10 до 17 часов можно посетить экскурсию по музею «Развитие Кургана как торгового и промышленного центра Сибири», «Истории старого города».

Работает выставка «Застывшие во времени. Духовная жизнь Кургана». Платно. Пушкинская карта.

Курганский областной Дом народного творчества.

С 12 до 17 часов будет работать выставка-продажа

«Территория творчества», где можно будет приобрести оригинальные сувениры ручной работы. Вход свободный, (0+)

С 10 до 18 часов можно посетить выставки: Курганского регионального отделения ВТОО «Союз художников России» , персональную выставку работ Ивана Золотарёва и Маргариты Приваловой «Лесные тропы» и выставку «Музей музеев». Возможна оплата Пушкинской картой.

Библиотека имени А.К. Югова.

В 11:00 начнет работу Шахматный клуб «Друзья Леонова».

Вход по читательским билетам.

В 14:00 Дни научного кино. Фильм «Чип внутри меня» (Юлия Киселева, 2022). Вход свободный.

Курганский областной художественный музей.

С 10 до 12 часов будет работать детская изостудия «Родничок» (для детей 4-6 лет)

С 10 до 18 часов можно посетить экскурсию по выставкам: «VI Всероссийская выставка акварели» 0+ , макетов кораблей Владимира Зорина 0+, пройти на экскурсию по постоянной экспозиции «Таинственный мир русских икон» 0+ . Все экскурсии проходят по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте.

С 12:30 до 13:30 будет проходить мастер-класс в технике акварельного скетчинга «Первый снег» 6+ (по предварительной записи). Платно.

Курганский театр кукол «Гулливер» приглашает в 17 часов на спектакль «Изобретение полета». Платно. Пушкинская карта.

Место проведения — ДКМ.

Библиотека им. В.Ф. Потанина.

Субботний показ киножурнала «Ералаш». Начало в 11.00. Вход свободный. Ул. Куйбышева, 43, ул. Криволапова, 50.

Мастер-класс. Елочное украшение из фетра «Сапожок». Начало в 12.00. Вход свободный. Ул. Куйбышева, 43.

Мастер-класс по скрапбукингу. Начало в 12.00. Платно. Ул. Криволапова, 50 и мастер-класс по рисованию гуашью. Платно.

ГОРОД ШАДРИНСК.

В 13 часов Центр «Лад» приглашает посетить фестиваль мужской песни ко Дню Архангела Михаила с участием творческих коллективов Центра «Лад» и солистов города Шадринска. Платно.

МАУ «Дворец культуры».

В 13.00 состоится концерт «Осенние листья» Народного коллектива студии эстрадного вокала «С песней по жизни» (6+). Платно.

Шадринский драматический театр

В 18-00 спектакль по Пушкинской карте «Подполье»

Жанр - не совсем стендап с Достоевским.

Фото Николая Пушилина.