Зауральцев приглашают в театр и на мастер-классы

Управление культуры Курганской области подготовило афишу на субботу, 19 ноября.
Дом-музей В.К. Кюхельбекера.
В 11:00 пройдет интерактивное занятие «Что умели наши бабушки»: традиционные для Зауралья женские промыслы, заботы холодного времени года, хлопоты (с мастер-классом), 5+. Платно.
Последние дни работает выставка археологических находок «Археология рядом» 0+. Платно.
Дом-музей декабристов.
В 11:00 мастер-класс «Мишутка»,12+
Вход платный. Оплата возможна по Пушкинской карте.
Курганский областной краеведческий музей.
В 12.00 пройдет познавательное занятие «Книжки-малышки» по коллекции миниатюрных советских изданий из фондов КОКМ (6+).
Вход платный.
В 15.00 тематическая экскурсия «Природа родного края» (6+). Вход платный. Возможна оплата билетов по Пушкинской карте.
Курганский театр драмы.
В 18 часов спектакль «Ханума»,12+.
Пушкинская карта.
Музей истории города.
С 10 до 17 часов можно посетить экскурсию по музею «Развитие Кургана как торгового и промышленного центра Сибири», «Истории старого города».
Работает выставка «Застывшие во времени. Духовная жизнь Кургана». Платно. Пушкинская карта.
Курганский областной Дом народного творчества.
С 12 до 17 часов будет работать выставка-продажа
«Территория творчества», где можно будет приобрести оригинальные сувениры ручной работы. Вход свободный, (0+)
С 10 до 18 часов можно посетить выставки: Курганского регионального отделения ВТОО «Союз художников России» , персональную выставку работ Ивана Золотарёва и Маргариты Приваловой «Лесные тропы» и выставку «Музей музеев». Возможна оплата Пушкинской картой.
Библиотека имени А.К. Югова.
В 11:00 начнет работу Шахматный клуб «Друзья Леонова».
Вход по читательским билетам.
В 14:00 Дни научного кино. Фильм «Чип внутри меня» (Юлия Киселева, 2022). Вход свободный.
Курганский областной художественный музей.
С 10 до 12 часов будет работать детская изостудия «Родничок» (для детей 4-6 лет)
С 10 до 18 часов можно посетить экскурсию по выставкам: «VI Всероссийская выставка акварели» 0+ , макетов кораблей Владимира Зорина 0+, пройти на экскурсию по постоянной экспозиции «Таинственный мир русских икон» 0+ . Все экскурсии проходят по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте.
С 12:30 до 13:30 будет проходить мастер-класс в технике акварельного скетчинга «Первый снег» 6+ (по предварительной записи). Платно.
Курганский театр кукол «Гулливер» приглашает в 17 часов на спектакль «Изобретение полета». Платно. Пушкинская карта.
Место проведения — ДКМ.
Библиотека им. В.Ф. Потанина.
Субботний показ киножурнала «Ералаш». Начало в 11.00. Вход свободный. Ул. Куйбышева, 43, ул. Криволапова, 50.
Мастер-класс. Елочное украшение из фетра «Сапожок». Начало в 12.00. Вход свободный. Ул. Куйбышева, 43.
Мастер-класс по скрапбукингу. Начало в 12.00. Платно. Ул. Криволапова, 50 и мастер-класс по рисованию гуашью. Платно.
ГОРОД ШАДРИНСК.
В 13 часов Центр «Лад» приглашает посетить фестиваль мужской песни ко Дню Архангела Михаила с участием творческих коллективов Центра «Лад» и солистов города Шадринска. Платно.
МАУ «Дворец культуры».
В 13.00 состоится концерт «Осенние листья» Народного коллектива студии эстрадного вокала «С песней по жизни» (6+). Платно.
Шадринский драматический театр
В 18-00 спектакль по Пушкинской карте «Подполье»
Жанр - не совсем стендап с Достоевским.
Фото Николая Пушилина.
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