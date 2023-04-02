Зауральцев приглашают в театр и на выставку

Управление культуры Курганской области подготовило афишу на 2 апреля.

Курганский областной краеведческий музей.

В 12:00 - тематическая экскурсия «Разнообразие животного мира Курганской области» (6+). Экскурсия познакомит с животным и растительным миром родного края. Вход платный.

В 15:00 - познавательное занятие «Малахитовая шкатулка» (6+). Знакомство с удивительным миром Уральских минералов. Вход платный.

С 10:00 до 18:00 можно посетить выставки: «Крым и Россия — вместе!» (платно), «Курганская область: история в лицах» (платно), «Малиновый звон» (платно), «Ни шагу назад!» (вход свободный), «Родное Зауралье» (вход свободный), «В стране большой, в стране единой» (вход свободный), «Азбука подземных кладовых» (платно), «По следам древних» (платно), «Мир глазами курганцев – 2022» (вход свободный), «Добро из детских рук» (вход свободный), «Мечты о море» (вход свободный), «Маленькие создания природы» (платно).

Дом-музей декабристов.

С 10:00 до 17:30 - каждый день можно посетить экскурсии:

«Ради любви к Отечеству», «Семейные узы», «Модный свет» (экскурсия по выставке). Предварительная запись по тел.: 46-06-83.

Оплата доступна по Пушкинской карте.

Курганский областной Дом народного творчества.

С 10:00 до 18:00 можно посетить выставку «Музей музеев» и выставку декоративно-прикладного искусства «Живая нить». Вход платный.

Театр кукол «Гулливер».

В 11 и 13 часов — спектакль «Гуси-лебеди»

Место проведения: ДКМ

Возможна оплата билетов Пушкинской картой.

Курганская филармония.

В 12 часов в Большом зале концерт учащихся ДШИ №1

«Родина, Россия в детских сердцах…».

Вход платный.

Курганский областной художественный музей им. Г. А. Травникова.

С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке картин знаменитых художников «Сокровища русского искусства XVIII - начала XX веков». Платно. (только по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте).

С 10:00-18:00 – экскурсия по областной весенней выставке из мастерских художников и выставке к юбилею КРО СХР «Художники земли Курганской» (из фондов музея) (по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте).

С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке макетов кораблей Владимира Зорина 0+ (по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте).

С 10:00-18:00 – экскурсия по постоянной экспозиции «Таинственный мир русских икон» 0+ (по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте).

С 10:00-18:00 – экскурсия по постоянной экспозиции «Отечественное искусство 20-21 вв.»

(по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте).

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